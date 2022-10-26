美麗戰場劇透｜陳瀅仲可以繼續黑化　與陳山聰最後決鬥仲有人死？

TVB台慶劇《美麗戰場》第十八集劇透



《美麗戰場》上集講到，一言（陳山聰飾）要家寶（陳瀅飾）涉獵歌唱範疇，縱使家寶拒絕，他仍一意孤行，令家寶萌生解約念頭。琳琳（孫慧雪飾）發現家寶沒有前往工作地點，一言透過新聞報道，得悉家寶下落。振宇（方力申飾）代家寶向一言提出解約，一言索價三億，家寶透過靜兒（劉佩玥飾）取得一言的把柄，要脅他答應解約，一言卻反客為主，並提醒家寶勿再相信靜兒。

三姊妹諗辦法解約。（《美麗戰場》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《美麗戰場》最新一集講到，靜兒（劉佩玥飾）恭喜家寶重獲自由，小美（陳曉華飾）卻覺得家寶與靜兒太絕情。國棟（姜大衛飾）警告振宇若不離婚，便會失去龐氏集團所有職務。2018年，振宇獲妹妹龐子珊（何依婷飾）邀請出席集團晚宴，振宇拒絕。振宇不滿被狗仔隊稱他吃軟飯，大為動怒。家寶聽過靜兒的意見後，有意復出……

陳山聰做訪問期間發作。（《美麗戰場》截圖）

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集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「山聰同陳瀅聽日會決勝負，方力申揀老婆定身家都會有結果，陳瀅繼續黑化，三姊妹之間嘅感情又會到一個臨界點。」之前陳瀅在劇中講話：「如果一言Sir喺度就好」，極有可能在今集會死。