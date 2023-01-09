萬千星輝2022｜江美儀回應得罪高層被雪傳聞：拍嘢唔係為攞獎

《萬千星輝頒獎典禮2022》圓滿結束，由江美儀憑《下流上車族》莫雯慧一角奪得「最佳女主角」視后殊榮！台上得獎時，她說過並沒有想過自己得獎，直言自己不是親生女，根本就沒有想過能成為「視后」，其實她在得獎前4小時，紅地氈上接受《香港01》訪問時也說過差不多的一番話，當然，當時她的心情就輕鬆得多。



恭喜晒江美儀，成為《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主角」。（資料圖片）

當時，江美儀被問道對「視后」有沒有信心，她就一如以往地說：「首先多謝佢哋支持我先啦，你問我有冇信心，有，但係最後結果係點，就交畀佢（上天）啦，同埋晏啲就會知道啦，哈哈。」

江美儀事前冇諗過自已攞獎。（資料圖片）

如果得獎會說什麼致謝詞？她回答：「冇呀，我真係冇準備，我諗住應該唔係我嘛。我諗住過嚟睇騷，扮靚靚過嚟參加節目，所以都係多謝嗰幾個啦，哈哈。」如果沒有準備，不怕上台時腦袋一遍空白？她回答：「都OK嘅。如果攞唔到咪下次嚟過囉，我一日喺呢一行一日都仲有機㗎嘛。我攞唔到啫，或者套劇攞到呢，所以點都係開開心心。」

江美儀成為「視后」。（資料圖片）

說道因為鮑起靜（鮑姐）因為沒有出席，所以她的勝算又提高了。她則說：「唔係嘅，都係因為工作啫，都試過有冇到嘅視帝視后㗎嘛，唔關事。」當晚訪問中，提到當日下午有報道指她因為幾年得罪高層，所以工作少了，又與獎項無緣。她回答說：「一切隨緣啦，其實我哋拍嘢唔係為咗攞獎，係想拍一套好嘅劇畀觀眾。（為咗大家開心）係囉，如果攞獎就係錦上添花，冇亦都盡咗力，大家個反應咁好，係囉。」