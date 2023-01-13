孖郭可盈母女合照網友好奇二人關係 胡定欣爆淵源︰大家有所不知
撰文：洪曉璇
出版：更新：
《萬千星輝頒獎典禮2022》日前已在TVB電視城圓滿落幕，當日總經理曾志偉大打人情牌，邀得多位紅星親臨擔任頒獎嘉賓，當中郭可盈更攜同女兒現身電視城。難得回娘家可盈不停與舊友合照聚舊，又被不少後輩集郵。視后胡定欣亦有貼出與郭可盈的合照，令網友相當好奇二人關係。
+17
郭可盈當年貴為TVB四大花旦之一，曾在淡出息影前與胡定欣在《十兄弟》中合作，但劇中對手戲並不多，二人特地合照關係看似密切令網友相當好奇。定欣留言自爆原來二人甚有淵源：「大家有所不知，因為我們的父母是朋友關係，我細細個已經認識可盈。看她參加香港小姐，看她成為當家花旦。我們亦曾經同劇《十兄弟》，到宜家每次見到佢都係一樣咁靚，囡囡亦亭亭玉立，開心﹗大家都很好﹗」
《萬千星輝頒獎典禮2022》得獎詳情?
《萬千星輝頒獎典禮2022》得獎名單詳情請看。當晚林敏驄有腳傷但都驚喜現身，更爆出多句經典金句。當晚陳山聰在得獎時，更尊稱曾志偉為「阿爸」。而港大碩士郭柏妍更是入行短短兩年奪得獎項，原來中學時期已像仙女降臨。
當晚林敏驄金句連連?
下流上車族奪最佳劇集時，林敏驄發表得獎感言時，大爆"係咪要多謝珍姐？"經典感言全文講看。早前更狂寸郭柏妍，獲獻吻但揸流攤，在後台接受訪問時，林敏驄笑苗僑偉無辜辜加個箍，更疑似爆粗嚇親黃日華。