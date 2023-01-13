孖郭可盈母女合照網友好奇二人關係　胡定欣爆淵源︰大家有所不知

郭可盈日前回娘家擔任頒獎嘉賓。（影片截圖）

《萬千星輝頒獎典禮2022》日前已在TVB電視城圓滿落幕，當日總經理曾志偉大打人情牌，邀得多位紅星親臨擔任頒獎嘉賓，當中郭可盈更攜同女兒現身電視城。難得回娘家可盈不停與舊友合照聚舊，又被不少後輩集郵。視后胡定欣亦有貼出與郭可盈的合照，令網友相當好奇二人關係。

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郭可盈當年貴為TVB四大花旦之一，曾在淡出息影前與胡定欣在《十兄弟》中合作，但劇中對手戲並不多，二人特地合照關係看似密切令網友相當好奇。定欣留言自爆原來二人甚有淵源：「大家有所不知，因為我們的父母是朋友關係，我細細個已經認識可盈。看她參加香港小姐，看她成為當家花旦。我們亦曾經同劇《十兄弟》，到宜家每次見到佢都係一樣咁靚，囡囡亦亭亭玉立，開心﹗大家都很好﹗」