中年好聲音丨周吉佩16載無堅不摧兄弟情　曹敏寶爆喊：以為你三甲

現年36歲的周吉佩（吉吉）昨晚（23日）以總分115分，4分之差險勝大熱李佳，成為無綫《中年好聲音－登峯之戰》首屆冠軍。曹敏寶曾在社交平台指與吉吉有「16年無堅不摧嘅兄弟情」，得知吉吉得獎後，曹敏寶在台上講心聲時激動爆喊：「其實吉吉可以圓到夢、追到夢，我覺得自己都可以夢想成真，因為咁多年見到佢努力，係玩音樂先可以完整到佢自己。我好開心佢可以再次有呢個機會可以成功到，我同佢太太（黃彥欣）三個都係好好、好好嘅朋友，佢哋一路走落嚟都係唔易，我好開心，都係咁支持你啦依家，我希望嚟緊你都一定要發熱發亮，令到佢開心放心。」

曹敏寶同吉吉一路以嚟都並肩作戰。（IG@mable_cho）

吉吉奪冠，曹敏寶喊得好犀利。（IG@mable_cho）

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周吉佩和曹敏寶在2007年參加有線電視《線動真音樂全港歌唱大賽》分別奪得亞軍和季軍，之後成為好朋友。原來周吉佩的太太黃彥欣也是由曹敏寶牽紅線介紹認識，曹敏寶今日接受《香港01》電話訪問說：「我哋識咗16年嘞，真係合作無間，我哋喺有線會一齊做節目主持，佢唱歌、我做主持，咁多年一齊出騷，佢真係我best friend嚟嘅，佢老婆都係我介紹佢識，唔係hi bye friend，keep住關係好好！」她表示得知吉吉得獎一刻心情勁興奮：「終於成功咗嘞！佢係第個海選報名，而又攞第一，又真係咁大熱誠衝破宇宙，應畀呢個獎佢，遲啲會同佢好好慶祝。」

對於外界質疑造馬，曹敏寶力撐到底：「其實咩結果都有人話造馬，所以吉吉贏咗我都係偏心架嘞，佢係實至名歸，佢值得擁有呢個殊榮。加上佢噚日表現真係無懈可擊好亮眼，所以就算黑馬跑出都毋庸置疑。」

吉吉同曹敏寶係有線歌唱比賽上認識。（IG@mable_cho）

原來吉吉太太都係曹敏寶介紹。（IG@loulouwyy）

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曹敏寶亦有在社交平台分享與吉吉相識多年的合照，樣子青溺，但變化不大，保養得宜。曹敏寶寫著：「我仲未相信到😌😌其實呢，以為你三甲架姐🤡，點知你攞埋個冠軍番嚟，望住個大銀幕，見到你大大大個頭，寫住『中年好聲音 冠軍 周吉佩』我嗰刻扯蝦喊，喺度講『周吉佩贏咗😭』，好不容易冷靜左，點知麒哥行埋黎望望我，好，再黎過😭。」

曹敏寶表示與吉吉一同參加《中年》並肩而行，已達最開心級別，指吉吉無論處身甚麼逆境都能維持到「過份正面的態度」，讓她值得學習，她續留言：「大家知我好鍾意MC Cheung架啦，你今次喊得靚過佢少少，咁大個偶像跌落黎比香港市民，得唔得架😘！#王者榮耀#周吉佩」。

現年36歲的周吉佩（吉吉）昨晚（23日）以總分115分，4分之差險勝大熱李佳，成為無綫《中年好聲音－登峯之戰》首屆冠軍。（IG@katchau86）