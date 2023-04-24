周吉佩靚老婆07年參選港姐完美體態曝光　同屆16強過半活躍娛樂圈

周吉佩（吉吉）以黑馬姿態奪得TVB《中年好聲音－登峯之戰》首屆冠軍，過去十餘年，他為追夢一直未有放棄唱歌，最終在曾志偉手中接過價值35萬元的「鑽石咪」。今次吉吉要排除萬難，瞞住太太黃彥欣（Louise）參加《中年好聲音》，他曾在節目中透露兩公婆因此事鬧大交，周太表示：「曾經反對過佢參加比賽，仲鬧咗好大場交，當時係焗住要接受。」直到周吉佩在節目中與龍婷對戰落敗之後，周吉佩太太才開始被其的真誠和堅持感動到，支持他繼續追夢。

周吉佩從曾志偉手上接過價值35萬元嘅「鑽石咪」。（TVB節目截圖）

其實周太都有過選美夢想，2007年參加《香港小姐競選》，晉身16強佳麗，當年的司儀陣容亦有今天已升呢為TVB總經理的曾志偉。當中一個環節是分享佳麗的童年照，志偉取笑個頭包住衫的Louise，指她是阿拉伯人，Louise尷尷尬尬說：「呢張相好有紀念價值，我係家中獨女，成日同自己玩，細個覺得自己好靚，成日用衫披來披去，又用斗蓬包住自己個頭，好想參選香港小姐。」雖然最終未能晉身八強，但也能夢想成真！

黃彥欣參加2007年港姐，成功晉身16強。（視覺中國）

黃彥欣喺2019年參加《第17屆全港最靚孕媽/媽媽選舉》。（IG圖片）

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同屆港姐冠軍張嘉兒、亞軍王君馨、季軍周美欣，黃彥欣與周美欣更成為閨密，經常都會相約見面聚會。而同屆的16強佳麗當中，有近一半仍活躍於娛樂圈，其中一位早前更因拍劇其間疑遭非禮鬧上法庭。點擊睇同屆港姐近況：

2007年港姐冠軍張嘉兒、亞軍王君馨、季軍周美欣。（視覺中國）