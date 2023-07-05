Kakit唔覺《造星5》有欺凌　尹光樂意與後輩合作

撰文：林得懿
出版：更新：
Kakit 極速接Job。（葉志明攝）

止步《全民造星》20強嘅Kakit，今日（5日）連同尹光、阿正出席活動，獲不少支持者撐場。

尹光透露有追看《造星》，大讚Kakit能走到20強已經十分厲害。「佢19歲，大把前途啦，我叫佢繼續努力。我都睇過佢廟街跳舞，好過我好多，你叫我rap OK，跳就當然無佢咁勁。佢後生嘛，做我個孫都仲得。」尹光表示自己與時並進，所以如果開演唱會的話，一定會邀請年輕歌手合作，而Kakit亦是他合作對象之一，又鼓勵他失敗乃成功之母，所以將來一定有大好前途。

Kakit、尹光、阿正出席餐廳新品活動。（葉志明攝）

問到是否有不是廣告商招手，Kakit笑言自己因為被foul 所以比較得閒。「相信10強都會有好多廣告會接，自己睇好Ash同Lyman ，始終同佢哋夾過幾次，相信佢哋實力都好厲害。」不過由於一人一票的關係，Kakit表示只能投白票。

Kakit有意在娛樂圈發展，歡迎與任何單位合作。（葉志明攝）

提到日前《造星5》傳出欺凌事件，Kakit表示：「因為佢講嘅係對面組嘅嘢，而紅藍組只會比賽時先見到面，其他時間都係自己練，好少接觸，所以唔係好清楚佢哋情況，但兩組一齊時我會感覺到大家好為件事，甚至欺凌我係未有感受過，大家都好有愛。」Kakit又補充每件事有兩面睇，觀眾可自行判斷對錯。

尹光對後輩十分提𢹂，又頻頻鼓勵Kakit 。（葉志明攝）
全民造星5｜Kakit跳《掂呀》獲尹光留言鼓勵　極速接job賺真銀全民造星5｜Kakit輸在太年輕　Ash入10強遺憾未能見父最後一面全民造星5專訪｜Kakit曾感兩頭唔到岸　樂庭、路飛有意入行發展全民造星5｜Kakit為演出喪減16磅　陳栢宇做評判同當奴句句反調七八十後｜尹光曾後悔唱諧趣踩界歌損形象　為保命偷渡來港被呃錢獨家｜尹光親睇AI尹光《一人之境》爆笑　點評：死咕咕冇感情全民造星5|Kingston否認導演指他遭欺凌　阿澤：保留法律追究權利全民造星5｜白水遭樂導多次侮辱　阿澤不願10強努力被抹殺全民造星5｜導演千字文爆料　公開阿澤對話揭講大話、邀功、放料
香港藝人動向
全民造星V
黃正宜（阿正）