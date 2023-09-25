2023年底7部待播古裝陸劇推薦：與鳳行、一念關山、寧安如夢…

2023年出了不少大火陸劇，從年初的《狂飆》，到《長月燼明》、《長風渡》、《長相思》、《雲之羽》、《偷偷藏不住》等，已經過審的《長相思》第二季也有機會在今年播出！



此外，還有多部是觀眾們相當期待會在2023年底前會跟大家見面的，而且多位陸劇男神、女神的劇都在清單當中，楊冪《狐妖小紅娘月紅篇》從年初盼到年底，羅雲熙欠了兩部，白鹿和張凌赫的《寧安如夢》全網盼不要難產，而任嘉倫的《無憂渡》則有望在9月上線。以下為2023年底9部待播陸劇。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、與鳳行

主要演員：趙麗穎、林更新



從2022年就有傳出《與鳳行》會在2023年播出，但遲遲未有定檔的官方消息，最近因林更新救火《青簪行》，補拍吳亦凡的角色，被聯想是否與加速《與鳳行》播出有直接關聯。其實在《與鳳行》定角之後，討論度就一直很高，主要原因在於他與趙麗穎主演的《楚喬傳》遲遲沒有第二季（甚至幾乎確定不會有），且結尾停在兩人的生離死別，觀眾們認為看到這對CP在《與鳳行》二搭，可以彌補心中小小的遺憾。

二、一念關山

主要演員：劉詩詩、劉宇寧



《一念關山》當初選角的時候，很多人認為劉宇寧和劉詩詩的咖位相差太多，引發質疑的聲浪，但是，劉宇寧不僅在《長歌行》表現亮眼，他演出《安樂傳》中的洛銘西，演技受到一致好評，他的天份和努力都是受到肯定的。該劇在官方微博釋出越來越多訊息，雖然尚未有確切播出日期，不過，在今年播出機率還是高的。

三、狐妖小紅娘月紅篇

主要演員：楊冪、龔俊



《狐妖小紅娘月紅篇》在愛奇藝的預約量破200萬，但也是遲遲等不到定檔消息，觀眾真的是等到花兒都謝了！古裝劇女神楊冪主演的陸劇期待度一般都不會低，再加上近年爆紅的龔俊加持，成為現象劇的可能性很高。

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四、寧安如夢

主要演員：白鹿、張凌赫



《寧安如夢》原本已經定檔今年5月19日播出，結果當日突然撤檔，原因是男三周峻緯曾聲援白紙革命，遭到中國官方封殺，但願不要像《青簪行》一樣遙遙無期。白鹿的演技是新生代小花中出了名的好，尤其在《周生如故》中那幕無聲的哭斷腸，使她在觀眾心中留下深刻的印象，而男主角張凌赫的《雲之羽》近日剛播畢，他在演技上的成長是有目共睹的，這也讓更加期盼該劇能盡快有好消息。

五、無憂渡

主要演員：任嘉倫、宋祖兒



同樣因《周生如故》爆紅的任嘉倫早已站穩男主角地位，他也成了近年「因他必看」的男演員之一。女主角宋祖兒近日被工作人員實名舉報逃漏稅，據過去中國「處理」逃漏稅明星的手段，一般來說都是直接封殺，希望不要影響到播出，畢竟按照豆瓣公布的定檔2023年9月來看，跟觀眾見面近在咫尺了。

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六、顏心記

主要演員：羅雲熙、宋軼、陳瑤



羅雲熙真的是古偶劇製造機，今年剛播完《長月燼明》，接下來還有《顏心記》和《皓衣行》待播，此次與他合作的女主角就是近年古裝陸劇口碑保證的宋軼，兩人在古偶劇方面都是流量保證。該劇也是全網跪求2023年盡快播出呼聲超高的一部，但是，官方微博在8月釋出多張劇照之後，也尚未有進一步定檔消息。

七、皓衣行

主要演員：羅雲熙、陳飛宇、陳瑤、周奇



雖然並沒有消息指出《皓衣行》已經胎死腹中，但是就中國全面禁耽改劇的風向來看，且也沒有傳出劇組要大改劇情的打算，該劇要在近期上檔是有一定難度的。

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