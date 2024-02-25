同人不同命！跟《熱辣滾燙》賈玲一樣減50kg　這男星卻月入跌10倍

藝人白雲，憑藉可愛圓潤的身材、扮裝模仿陳菊和顏清標，受到觀眾喜愛，也賺進大把鈔票！



不過身高177公分的他，體重曾高達129公斤，10年前被醫生警告，半年內不瘦身，恐怕會得糖尿病。

切除3/4個胃 激減51公斤後月入暴跌 點圖看相關訪問內容及照片：

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藝人白雲（李國弘）接受中天電視YT節目《健康點點名》節目中獨家專訪，10年前被醫生警告是病態型肥胖，再不瘦下來可能會有糖尿病，讓他瞬間冒出「人生跑馬燈」，就怕罹患糖尿病「男人雄風」會不見，於是決定砸22萬進行袖狀胃切除手術，將3/4的胃切除，最高紀錄瘦了51公斤，只剩下79公斤，笑稱：「以前洗澡，蓮蓬頭沖了15分鐘腳都沒濕，肚子有多大？」

白雲回憶，當時外出都不會被認出，直到術後4個月被媒體拍到，切胃的消息才曝光，因為判若兩人，「79公斤時不成人形，整個乾癟癟，還有人說我罹癌了」。

雖然瘦身後節目通告銳減，收入從月入百萬台幣以上變成10萬，不過，白雲笑說他並不在意，因為賺得再多，過世後都會變遺產，如果成功瘦下來找回健康，寧可收入少一點也很開心，目前體重維持92公斤。

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白雲表示，做完切胃手術後有回診，發現三高的症狀也沒了，他覺得變瘦後身體輕盈、體力變好，「在我身上，我把蔡依林整個丟掉，如釋重負。」白雲擅長模仿陳菊、顏清標等，圓潤形象沒了讓他工作大減，他坦言一度從百萬收入降到10萬元，但他把健康擺第一，還是喜歡變瘦後的自己，目前體重維持92公斤。

切胃手術是否會影響健康？主持人王宜安整理出做了胃切除手術之後可能會發生的情況，包括營養攝取不夠、有些人在術後因為熱量減少會出現掉髮、口角炎，甚至會因為缺少維他命導致腦部病變、發生失憶的情形。

建議採少量多餐的進食方式、避免同時吃固體和液體食物、避免酒精和甜食，以免造成血糖變化太快、吃東西時半坐臥姿、餐後平躺20~30分鐘、減緩食物到腸道的時間，以及多補充維他命B12及鐵質以防貧血。

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