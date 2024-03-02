獵冰劇評｜張頌文獲封中國版絕命毒師　原型人物竟是一大世紀毒梟

【獵冰】「一部小成本劇，引發爭議」誰也沒想到，開年第一部大紅的陸劇竟是一部小成本網劇。由張頌文、姚安娜主演的《獵冰》，上映一周站內熱度突破28000，並且在多個平臺上拿下熱榜第一。作為《狂飆》之後張頌文的第一部劇，它自帶話題度。再加上導演又有《征服》這樣的佳作珠玉在前，觀眾自然充滿期待。



不過劇中貢獻最多熱搜的，還是女主姚安娜。從演技到形象，連續多次被罵上熱搜。總導演高群書不得不站出來解釋，這部網劇一共只有不到4000萬（人民幣、下同）投資，是自己從業20多年裡最窮的劇組。

姚安娜也不是帶資入組，他做導演這麼多年，本來就不想被資本控制。但這一身骨氣，仍然不能止住爭議。

我追劇到現在，覺得這部劇確實優缺點都很明顯。既有高群書擅長的質樸、現實感的風格，把人一下拉回90年代的小城，也有許多細節上的粗糙，有時難免出戲。但把問題全部怪在姚安娜一個人頭上，也確實說不過去。

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下文有劇透



01、中國版「絕命毒師」，張頌文正常發揮

《獵冰》的劇情不算複雜。就是犯罪劇裡最常見的那種，正義警方與邪惡罪犯的鬥爭。故事結局還沒開始大家就能想到，重點在於劇集中間部分怎麼拍，兩邊的主角怎麼塑造。

很多人說劇中的大反派男主黃宗偉是參考了美劇《絕命毒師》，其實人物原型是中國世紀毒梟劉招華。此人非常「傳奇」，學歷不高，但有化學天賦。23歲自己在賓館衛生間製造出新型冰毒，「用冰毒打開外國人國門」這句話就是他說的。而且他膽子極大，逃亡過程中經常想辦法公開露面，挑釁警方。被捕之後巧舌如簧，瘋狂為自己辯解。

在劇中，這個角色由張頌文扮演。雖然相比《狂飆》還是有些不足，但張頌文對如何用細節塑造人物在《獵冰》裡就有了示範。談完生意順手撿起未熄滅的煙頭，拿手指掐掉。「解決」掉警方問詢後，面不改色，但是手上的響指透露出內心的得意。

讓我印象最深的是在關閉廠房的時候，一直溫文爾雅、慈眉善目的他突然在半天打不開一扇門後情緒爆發，怒駡手下。在看到被自己剛剛下令處死的屍體後，他又恢復了情緒，還假惺惺雙手合十拜了拜。短短一分鐘內，從撕下面具到回歸偽善，張頌文把一個恐怖又虛偽的毒梟形象，演得十分到位。

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02、被詬病的姚安娜，努力但還不夠

被不少人詬病的姚安娜，和張頌文這種老戲骨比起來，完全不在一個級別。但說實話，這部劇並不能說是她一個人拖了後腿。

劇裡人物塑造本身就存在不小問題，故事線有一搭沒一搭，形象遠不如反派豐富飽滿。姐妹上墳的時候能看出這是要鋪墊她的人物背景了，結果就像走過場一樣，匆匆說明了姐妹幾人感情不和，父親和女兒可能存在矛盾。

具體哪裡不和，有什麼矛盾，後面好幾集都再沒提過。好像是想起來要豐富一下這個人物才匆匆添上兩筆。這點和導演說法一樣，女警人物線因為是後加，還沒來得及修改潤色，就匆忙開拍了。

當然，她的演技問題也很明顯。聽說自己被選上重要任務時沒有任何反應，看的時候感覺打工人聽到「外賣到了」都比她情緒強烈。而且可能是為了體現導演所說的「冒失、二不楞登」的性格，她在許多片段裡都是一副苦大仇深又略顯迷茫的樣子。

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雖然有著種種問題，但其實姚安娜的形象還算是貼合人物的。至少她沒有想辦法保持外觀靚麗。不管是出任務還是日常妝，都盡可能地去融入員警的形象。

很多人嘲諷她造型不好看，但當員警本來需要的就不是多美。如果真的做到了自帶資本入場，也許至少她在劇裡能多兩身好看衣服。

大家爭議這麼大，或許本質上還是對資本不滿，她的演技問題也會被觀眾放大。但是既然因為背景拿到了更多的機會與流量，自然也要承受更多審視。

03、小成本網劇，被放到放大鏡下

因為巨大的爭議，《獵冰》導演高群書出來解釋了好幾次。這部劇全部製作成本很低，在別的大製作劇裡可能都不夠一兩個明星的片酬。就這還是因為張頌文加盟，平臺追加了一倍成本後的結果。

我看的時候確實能明顯感受到劇組的緊迫。因為製作週期短，劇本臨時增加了員警線，劇中有許多劇情都顯得有些生硬。比如女主追兇追到小餐館，老闆就剛好對一個路人從衣著造型到經過時間記得清清楚楚；對嫌疑人畫像的時候，沒問幾次直接憑著極為有限的資訊畫出了張頌文本人。

這些細節，都給人一種「可以展開講，但我們有點來不及」的感覺。

劇組條件也極為簡陋。和現在成本動輒上億的同類型陸劇比起來，《獵冰》從一開始走的就是小成本、小製作的方向。除了導演本人和張頌文外，全劇組基本都是「沒拍過大戲」的新人。片頭曲直接用旁白代替，場景不是必要不換太多，就連角色們喝到的洋酒都基本上是空瓶子。

但也正因如此，如果用「資本下場」來概括它的努力和掙扎，倒顯得有點太輕易了。可以看出，導演一開始想嘗試的就是一部質樸、紀實感的戲，用簡單的故事，將大家帶回90年代。

只是因為時間和投資都被加倍壓縮，角色和劇情上都還有許多地方需要打磨。選擇姚安娜，也是因為面試之後發現形象還挺符合。不整容，演戲不套路化，有不少調教空間。

而正是主演的選擇，更讓這部劇天然被置於輿論場中。《狂飆》後人氣暴增的張頌文，自帶話題度、勇闖娛樂圈的「華為二公主」以及導演本身的光環都給這部劇帶來了巨大的關注度。估計這點是當時拍攝的時候也沒想到的。

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