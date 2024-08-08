巴黎奧運｜泰國跆拳道女王完美最後一擊　上屆熱血5秒反勝創歷史

「如果我發揮到最好，我覺得可以贏到金牌。」

「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）第三次出戰奧運，被視為泰國的金牌希望。27歲的翁巴達那吉表明今屆巴黎奧運後退役，之後專注培養下一代運動員。

今次背負全國人民希望最後一擊，這名泰國跆拳道女王順利衛冕女子49公斤級。



翁巴達那吉在奧運累積2金1銅，成為泰國史上奧運最成功的運動員。（路透社）

翁巴達那吉以衛冕身份出戰巴黎奧運，連贏摩洛哥﹑沙特阿拉伯﹑克羅地亞選手，再在決賽力克中國選手郭清，在巴黎大皇宮成功衛冕跆拳道女子49公斤級。

巴黎奧運｜泰國跆拳道女王最後一舞奪金落幕 最佳的27歲生日禮物

班妮巴翁巴達那吉上屆奧運得金牌。（Instagram）

3年前的東京奧運，跆拳道女子49公斤級決賽，翁巴達那吉面對西班牙的艾妮絲亞絲（Adriana Cerezo Iglesias），打到最後10秒，她仍然落後9：10。最後5秒，翁巴達那吉一踢得分，以11：10絕殺對方，為泰國歷史性贏得首面跆拳道金牌。

講起3年前奪金一役，翁巴達那吉仍然津津樂道：「每當看到自己創造歷史的照片，我都感到很高興。東京奧運對每個都是最美好的回憶，因為這是泰國跆拳道在奧運的第一面金牌。」

班妮巴翁巴達那吉上屆奧運得金牌。（Instagram）

「比賽最後幾秒激動人心。它證明了無論時間餘下多少，你都能取得成功。永不放棄，堅持到最後一分鐘、最後一秒，你就能成功。」

在泰國，武術不如足球、排球受歡迎，但她這面金牌令當地掀起武術熱。她說：「自從我贏我金牌那個晚上起，愈來愈多人去嘗試跆拳道。我很自豪能夠激勵到新一代，無論面對任何狀況都要繼續戰鬥，永不放棄。」

泰國「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）。（Instagram）

泰國「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）。（Instagram）

泰國「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）。（Instagram）

翁巴達那吉的父母有心栽培子女為運動員，為3個仔女改了與運動有關的花名，大女叫「保齡球（Bowling）」、兒子是「棒球（Baseball）」，最小的班妮巴翁巴達那吉則是「網球（Tennis）」。自小，翁巴達那吉接觸不同的運動，例如田徑、足球、排球、游泳及單車。

泰國「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）。（Instagram）

雖然花名叫網球，但翁巴達那吉在9歲時愛上跆拳道，與哥哥一起練習。當她開始練跆拳道時，很多人認為她是浪費時間，因為覺得她太瘦弱，她那種身形不適合練跆拳道。直至13歲那年，她遇上來自韓國的泰國主教練崔永錫。崔永錫由2002年起執掌泰國跆拳道隊，現在他已經入籍泰國。

泰國「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）。（Instagram）

泰國「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）。（Instagram）

崔永錫認為倫敦奧運引進的護具和評分系統有利身高1.73米的翁巴達那吉，因為裝有電子感測器的護具可以記錄踢擊和擊打。「在新的系統引進前，爆發力強、速度快的選手更有優勢。在49公斤級別組的選手當中，她又高又瘦，身體條件甚至可以說是一個劣勢。」崔永錫道。不過，在新規則下，身高腿長、柔韌性強的翁巴達那吉開始展現她的天賦。她可以輕易踢到對方的頭部，拿到最高的5分。

像蠍子擺尾般的踢腳，是翁巴達那吉最強的絕技。

泰國「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）。（Instagram）

在2014年，17歲的翁巴達那吉在仁川亞運46公斤級得銅牌。翌年，她在世錦賽46公斤級得金牌，首度成為世界冠軍。在2016年里約奧運，她首次參加奧運，出戰49公斤級，得到銅牌。

泰國「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）。（Instagram）

她說：「當我贏得（里約奧運）銅牌時，大家都認為這是了不起的成就，但對我來說，這是一場噩夢，一個痛苦的時刻。」里約奧運對翁巴達那吉是很大的打擊，意志消沉，一度萌生退意。崔永錫給她一個假期好好休息，結果不到一個月，她回來重投訓練。

泰國「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）。（Instagram）

泰國「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）。（Instagram）

翁巴達那吉是一位對自己要求極高的運動員。崔永錫形容：「她是那種會逼自己一把的人，很多次我不得不阻止她過度訓練，建議她進行一些低強度的跑步訓練。」

泰國「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）。（Instagram）

泰國「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）。（Instagram）

在今個奧運周期，翁巴達那吉仍展現頂級的實力，在2022年世錦賽摘銅，而在去年世錦賽則得銀牌，至於在杭州亞洲就奪得冠軍。她被視為巴黎奧運跆拳道女子49公斤級的冠軍大熱，也是泰國最有希望贏得金牌的選手。她表示今屆奧運完結後會退役，專注於跆拳道學校，培育新一代。

泰國「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）。（Instagram）

對於今屆的目標，翁巴達那吉表示：「如果我發揮到最好，我覺得可以贏到金牌。」

「我可以做得更好。我犯了很多錯誤，必須要調整去符合新的規則。我要練好旋踢（Roundhouse Kick），還要好好了解對手，他們都是正在冒起的運動員。」

崔永錫很了解這位得意弟子，他要做的不是鞭策，而是減壓。他說：「我只要求她盡力而為，不要擔心比賽的結果。」

泰國「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）。（Instagram）