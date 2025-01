歐聯2024/25｜8輪賽程表/積分榜一覽 利物浦巴塞已晉級｜持續更新

歐聯(歐冠)24/25改制,將以往8組分組賽改為瑞士式聯賽,36支球隊被列入一個整體的歐聯聯賽,每隊踢8輪比賽,主、客各4場。在這8場比賽中,每支隊伍會分別跟4個級別的對手各戰兩場,主、客各一。8輪比賽後,歐聯聯賽積分榜頭8名直入16強,積分榜第9至24名會踢附加賽爭入16強。

歐聯(歐冠)完成七輪,利物浦豪取7連勝,與巴塞隆拿率先晉身16強,而一共16隊球隊仍有望爭奪直接晉級16強的前8資格。遭巴黎聖日耳門反勝的曼城,晉級形勢被動,如今只可以爭奪附加賽資格。



拜仁在首輪大勝,在首輪比賽後排歐聯積分榜榜首。(Getty Images)

歐聯積分榜最終同分怎樣決定排名?

若果有球隊最終同分,會根據什麼因素決定名次?會按以下次序的數據分出高下:

1. 得失球(較高者排先)

2. 入球總數(較高者排先)

3. 作客入球總數(較高者排先)

4. 贏波場數(較高者排先)

5. 作客贏波場數(較高者排先)

6. 聯賽階段對手的總得分(較高者排先;若8支對手的總分得分較高,意味該隊面對的對手較強)

7. 聯賽階段對手的總得失球(較高者排先)

8. 聯賽階段對手的總入球(較高者排先)

9. 紀律積分(較低者排先;愈高分代表被罰的黃牌及紅牌愈多)

10. 歐洲足協球會系數(較高者排先)

皇家馬德里。(Getty Images)

歐聯聯賽階段第一輪賽果(17/09至19/09)

主場 比數 作客

祖雲達斯 3:1 燕豪芬

年青人 0:3 阿士東維拉

拜仁慕尼黑 9:2 薩格勒布戴拿模

AC米蘭 1:3 利物浦

士砵亭 2:0 里爾

皇家馬德里 3:1 史特加

博洛尼亞 0:0 薩克達

布拉格斯巴達 3:0 薩爾斯堡

些路迪 5:1 施洛雲

布魯日 0:3 多蒙特

曼城 0:0 國際米蘭

巴黎聖日耳門 1:0 基羅納

阿特蘭大 0:0 阿仙奴

馬體會 2:1 RB萊比錫

比斯特 2:1 格拉茨

摩納哥 2:1 巴塞隆拿

飛燕諾 0:4 利華古遜

貝爾格萊德紅星 1:2 賓菲加

利物浦。(Getty Images)

多蒙特大勝些路迪,第二輪升上榜首。(Getty Images)

歐聯聯賽階段第二輪賽程(01/10至02/10)

主場 比數 作客

薩爾斯堡 0:4 比斯特

史特加 1:1 布拉格斯巴達

阿仙奴 2:0 巴黎聖日耳門

利華古遜 1:0 AC米蘭

多蒙特 7:1 些路迪

巴塞隆拿 5:0 年青人

國際米蘭 4:0 貝爾格萊德紅星

燕豪芬 1:1 士砵亭

施洛雲 0:4 曼城

薩克達 0:3 阿特蘭大

基羅納 2:3 飛燕諾

阿士東維拉 1:0 拜仁慕尼黑

薩格勒布戴拿模 2:2 摩納哥

利物浦 2:0 博洛尼亞

里爾 1:0 皇家馬德里

RB萊比錫 2:3 祖雲達斯

格拉茨 0:1 布魯日

賓菲加 4:0 馬德里體育會

阿士東維拉三戰全勝兼不失一球登榜首。(路透社)

歐聯聯賽階段第三輪賽程(22/10至23/10)

AC米蘭 3:1 布魯日

摩納哥 5:1 貝爾格萊德紅星

阿仙奴 1:0 薩克達

阿士東維拉 2:0 博洛尼亞

基羅納 2:0 施洛雲

祖雲達斯 0:1 史特加

巴黎聖日耳門 1:1 燕豪芬

皇家馬德里 5:2 多蒙特

格拉茨 0:2 士砵亭

阿特蘭大 0:0 些路迪

比斯特 1:1 利華古遜

馬德里體育會 1:3 里爾

年青人 0:1 國際米蘭

巴塞隆拿 4:1 拜仁慕尼黑

薩爾斯堡 0:2 薩格勒布戴拿模

曼城 5:0 布拉格斯巴達

RB萊比錫 0:1 利物浦

賓菲加 1:3 飛燕諾

利物浦大破利華古遜,四戰全勝。(路透社)

歐聯聯賽階段第四輪賽程(05/11至06/11)

燕豪芬 4:0 基羅納

施洛雲 1:4 薩格勒布戴拿模

博洛尼亞 0:1 摩納哥

多蒙特 1:0 格拉茨

些路迪 3:1 RB萊比錫

利物浦 4:0 利華古遜

里爾 1:1 祖雲達斯

皇家馬德里 1:3 AC米蘭

士砵亭 4:1 曼城

布魯日 1:0 阿士東維拉

薩克達 2:1 年青人

布拉格斯巴達 1:2 比斯特

拜仁慕尼黑 1:0 賓菲加

國際米蘭 1:0 阿仙奴

飛燕諾 1:3 薩爾斯堡

貝爾格萊德紅星 2:5 巴塞隆拿

巴黎聖日耳門 1:2 馬德里體育會

史特加 0:2 阿特蘭大

歐聯聯賽階段第五輪賽程(26/11至27/11)

布拉格斯巴達 0:6 馬德里體育會

施洛雲 2:3 AC米蘭

利華古遜 5:0 薩爾斯堡

年青人 1:6 阿特蘭大

巴塞隆拿 3:0 比斯特

拜仁慕尼黑 1:0 巴黎聖日耳門

國際米蘭 1:0 RB萊比錫

曼城 3:3 飛燕諾

士砵亭 1:5 阿仙奴

貝爾格萊德紅星 5:1 史特加

格拉茨 1:0 基羅納

摩納哥 2:3 賓菲加

阿士東維拉 0:0 祖雲達斯

博洛尼亞 1:2 里爾

些路迪 1:1 布魯日

薩格勒布戴拿模 0:3 多蒙特

利物浦 2:0 皇家馬德里

燕豪芬 3:2 薩克達

沙拿一箭定江山,利物浦小勝基羅納取得六連勝。(路透社)

歐聯聯賽階段第六輪賽程(10/12至11/12)

基羅納 0:1 利物浦

薩格勒布戴拿模 0:0 些路迪

阿特蘭大 2:3 皇家馬德里

利華古遜 1:0 國際米蘭

布魯日 2:1 士砵亭

薩爾斯堡 0:3 巴黎聖日耳門

薩克達 1:5 拜仁慕尼黑

RB萊比錫 2:3 阿士東維拉

比斯特 1:0 燕豪芬

馬德里體育會 3:1 施洛雲

里爾 3:2 格拉茨

AC米蘭 2:1 貝爾格萊德紅星

阿仙奴 3:0 摩納哥

多蒙特 2:3 巴塞隆拿

飛燕諾 4:2 布拉格斯巴達

祖雲達斯 2:0 曼城

賓菲加 0:0 博洛尼亞

史特加 5:1 年青人

歐聯聯賽階段第七輪賽程(21/01至22/01)

摩納哥 1:0 阿士東維拉

阿特蘭大 5:0 格拉茨

馬德里體育會 2:1 利華古遜

博洛尼亞 2:1 多蒙特

布魯日 0:0 祖雲達斯

貝爾格萊德紅星 2:3 燕豪芬

利物浦 2:1 里爾

施洛雲 1:3 史特加

賓菲加 4:5 巴塞隆拿

薩克達 2:0 比斯特

RB萊比錫 2:1 士砵亭

AC米蘭 1:0 基羅納

布拉格斯巴達 0:1 國際米蘭

阿仙奴 3:0 薩格勒布戴拿模

些路迪 1:0 年青人

飛燕諾 3:0 拜仁慕尼黑

巴黎聖日耳門 4:2 曼城

皇家馬德里 5:1 薩爾斯堡

歐聯聯賽階段第八輪賽程(29/01)

阿士東維拉 VS 些路迪

利華古遜 VS 布拉格斯巴達

多蒙特 VS 薩克達

年青人 VS 貝爾格萊德紅星

巴塞隆拿 VS 阿特蘭大

拜仁慕尼黑 VS 施洛雲

國際米蘭 VS 摩納哥

薩爾斯堡 VS 馬德里體育會

基羅納 VS 阿仙奴

薩格勒布戴拿模 VS AC米蘭

祖雲達斯 VS 賓菲加

里爾 VS 飛燕諾

曼城 VS 布魯日

燕豪芬 VS 利物浦

格拉茨 VS RB萊比錫

士砵亭 VS 博洛尼亞

比斯特 VS 皇家馬德里

史特加 VS 巴黎聖日耳門