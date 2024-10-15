世盃外｜國足迎戰印尼或擺強攻陣　伊雲高域：不惜一切代價取勝

世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽，國足將在周二（15日）晚上8時迎戰印尼。由於此前已錄三連敗，這場比賽被視為國足、同時也是主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）的「生死戰」。

賽前印尼主帥申台龍表示，今場比賽不會低估對手，認為與國足是「五十五十」；這邊廂中國因往績佔壓倒性優勢，被寄予厚望能在主場全取三分，伊雲奴域被問到會否感到重壓時，回答過往40年的執教經驗，讓他能抵抗壓力。



中國與印尼過去交手13次，國足9勝3和1負佔絕對優勢，上一次不敵印尼已是1957年，若今場落敗，便是67年來首次。

不過目前國足在C組三戰全敗，以0分敬陪末席，印尼則是對沙特、澳洲及巴林三戰皆和，以3分排在倒數第2。若光從上述戰績來看，近年積極歸化外籍兵的印尼，實力看來比國足更佳。著名中國記者馬德興表示，印尼今仗充滿信心，目標是在國足身上拿到18強賽首勝。

印尼近年積極歸化，陣中有不少原籍為荷蘭的球員。（新華社）

印尼主帥：不會低估中國

執教印尼的韓國主帥申台龍，在周一晚的記者會上表示，不會因為對手近況而輕敵：「儘管中國隊過去三場沒有取勝，但對印尼而言，沒有一個對手是可以低估的。我們會全力備戰，爭取出色表現。」

他認為雙方今仗是「五十五十」，賽果取決於誰能把握機會；被問到對中國隊的看法，申台龍回答得十分小心：「我覺得中國隊和很多亞洲高水平球隊交鋒時，採取低位防守，也取得相對好的表現。至於哪名球員給我留下深刻印象，在這裏不便表態。」

申台龍表示今戰雙方取勝機會是「五十五十」。（新華社）

伊雲高域「生死戰」信心十足

相比之下，伊雲高域的處境及發言都更受關注，懂球帝表示印尼媒體bolasport也認為，今仗賽果可能會讓這名克羅地亞主帥被辭退。

伊雲高域認為印尼三戰不敗，目前正充滿信心，是需要認真對待的對手：「他們很多都是歐洲歸化球員，我們已進行針對性分析及訓練，會踢得更有侵略性，不惜一切代價取勝。」

內媒《體壇周報》指，伊雲高域今仗很大機會採取強攻。（新華社）

國足勢擺強攻陣「不惜一切代價取勝」

內媒《體壇周報》指，今仗伊雲高域很大機會擺出慣用的菱形4-4-2陣式，「回歸強攻模式」；雖然此前三仗防守都出現問題，包括經常補時失守，但時間緊迫之下，伊雲高域沒有特別訓練團隊防守，而是主要練習進攻，僅在開會時警示一眾國腳防守時的溝通和合作等問題。

這場比賽被視為國足生死戰，外界都期望能以一場勝仗中止近期頹勢，被問到會否因此感到很大壓力時，伊雲高域自信回應：「作為職業教練，過往40年的經驗讓我有能力抵抗壓力，我也願意承擔這份壓力。」不過查看資料，他教練生涯始於1991年執教克羅地亞球隊（NK Varaždin），距今33年。

伊雲高域認為自己具備豐富執教經驗，能承受來自外界的重壓。（新華社）

陣容方面，主力前鋒武磊日前傳出注射兩支止痛針待命，從照片可看到他已參與周一訓練，但伊雲高域表示會在觀察訓練情況，再決定出場球員。