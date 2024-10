世盃外｜美斯獨造5球助阿根廷大破玻利維亞：國家隊生涯已屆尾聲

世界盃南美洲外圍賽,美斯(Lionel Messi,又譯:梅西)面對玻利維亞大演帽子戲法,更為隊友送上兩次助攻,助阿根廷在主場以6:0大勝對手。

已經37歲的球王美斯,球員生涯步入黃昏,他今場臉上洋溢喜悅,但賽後表示或已是在國家隊的最後時光。



面對實力較弱的玻利維亞,阿根廷未受太大考驗。第19分鐘,拿達路馬天尼斯(Lautaro Martínez)前場逼搶成功,美斯單刀射入近柱先開紀錄。

第43分鐘,美斯接應隊友直線跑出單刀空位但未有貪功,以妙傳「報答」無人看管的拿達路馬天尼斯,後者輕鬆射入空門,助阿根廷領先至2:0。

美斯與拿達路馬天尼斯合力炮製前兩球。(Getty Images)

僅4分鐘後,美斯快開罰球斬入禁區,祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)控定後射入遠柱死角;後備入替的泰亞高艾美達(Thiago Almada)在69分鐘接應傳中破門,繼續擴大優勢。

美斯愈踢愈勇之下,84分鐘在禁區頂擺脫對手右腳抽射破網;第86分鐘更是重演過往巴塞時期常見的入球模式,他在右側推進後,與隊友撞牆至禁區頂,再擺脫數名防守球員,推往禁區頂左側起腳射入,以帽子戲法助阿根廷大勝玻利維亞6:0。

目前阿根廷10戰獲22分,在榜首領先哥倫比亞3分。根據賽制,排在前6名便可晉級至決賽周,阿根廷出線形勢一片大好。

由右邊推到左邊,前後左右一堆防守球員跟住,美斯這記入球甚有當年在巴塞味道。(路透社)

全場比賽精華:

這場勝仗讓美斯錄得國家隊第10次帽子戲法,追平宿敵C朗拿度紀錄,成為史上第二名達到此成就的球員。他今場入3球並貢獻2次助攻,獲Sofascore給予10分滿分。

幫助球隊大勝,美斯今場笑容滿面:「很開心能在阿根廷球迷面前作賽,感受他們的熱情。聽到他們如何高呼我的名字,這讓我很感動,我們都很享受在主場與球迷有這種連繫。」

美斯今場似乎十分享受。(Getty Images)

當被美聯社記者問到,會否在2026世界盃幫助阿根廷力爭衛冕時,美斯回答得十分謹慎:「我沒有為自己的未來設立任何日期或是『死線』。我只是去享受這一切,我比之前更感觸,也更多地接受人們對我的愛,因為我知道,這或是我最後的比賽時光(these can be my last games)。」

領隊史卡朗尼(Lionel Scaloni)也不知道美斯還能繼續代表阿根廷多長時間:「我對他唯一要求,就是盡可能長時間地踢下去。看美斯在足球場上比賽是一種樂趣,他總能帶給我們驚喜。」