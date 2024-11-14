國足世界盃外圍賽賽果持續更新　上半場與巴林踢成0：0

世界盃亞洲區外圍賽第3圈（又稱：18強賽）第5輪，中國作客巴林。王牌前鋒武磊因傷缺陣，但國足主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）仍以全攻陣力爭三分，繼續向小組第4名的目標進發。

賽事由港台電視31直播，本文持續更新賽果。



賽前，中國以3分在C組6支球隊中排榜尾，巴林則以5分排第4，不過第2至第4位同得5分，C組戰況異常激烈。

18強賽分3組，每組6隊，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事，6支球隊力爭最後2.5個席位，國足今仗若能取勝，仍有機會以前四名出線。

國足面對巴林，上半場只得三成控球率，射門僅一次，不過張玉寧那次突破越位陷阱單刀，也是合計雙方上半場最有威脅的埋門。

世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組積分榜

1. 日本 3勝1和／10分

2. 澳洲 1勝2和1負／5分

3. 沙特阿拉伯 1勝2和1負／5分

4. 巴林 1勝2和1負／5分

5. 印尼 3和1負／3分

6. 中國 1勝3負／3分



伊雲高域指，國足18強賽的目標是以小組第4晉級。（微博圖片）

內媒指伊雲高域大機會以強攻之姿面對巴林。（新華社）

巴林。（Getty Images）