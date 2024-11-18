世界盃外圍賽｜中日大戰數據全面睇　國足上次取勝已是26年前

世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽），中國將主場迎戰日本。首循環國足作客以0：7慘敗，雙方實力差距明顯，內媒指中國今戰力求避免「慘案」。

中日雙方交戰歷史悠久，不過近年日本足球日益強大，國足上次取勝已是26年前。如早前以0：7不敵日本，前鋒張玉寧所說一樣，兩國在足球的差距體現在該場比數上，我們或可從一些數據中，淺析中日雙方近年差距。



雙方往績

中國7勝 8和 日本16勝

據日媒《Soccer King》，自1975年起，中日歷史交鋒31場，國足錄7勝8和16負。此數據因不同統計準則有所不同，transfermarkt則統計為23場，國足錄6勝6和11負。

日本連續15場不敗 國足上次取勝已是1998年

國足上次擊敗日本，已要追溯到1998年3月7日的皇朝盃，即東亞錦標賽前身，當時武磊只有6歲，范志毅仍效力上海申花。之後26年，國足未嘗一勝，且近4場均未能攻破日本大門，上一次入球是2019年12月的東亞盃，由董學升取得「士哥」，但該場中國以1：2落敗。

國足上次擊敗日本，已是26年前。（圖為2000年亞洲盃4強/Getty Images）

中日大戰最大比數賽事

中日雙方正式國際賽事首戰是1975年6月的亞洲盃外圍賽，當時國足以2：1取勝；日本面對中國的最大敗仗，是1988年7月迎戰國足的麒麟盃，該戰他們慘吞3蛋。

今年9月的日本埼玉體育場，錄雙方交手最大差距一戰。（Getty Images）

日本足球在上世紀八、九十年代開始發展，並逐漸成為亞洲一流強隊，雖然之後日本對國足長期保持不敗，但雙方分差都在兩球以內。直至今年9月的世界盃外圍賽，即今次18強賽首循環，國足作客日本時慘敗0：7，大幅度刷新最大敗仗紀錄。

球員對比

近年中國甚少球員獲旅歐機會，加上中超薪酬豐厚，大部分球員更願意留在國內，因此目前國足大名單內，沒有一人為海外球會效力；與之相對，日本則積極推動球員出國，目前27人陣容中，有22名球員在海外效力。

現時日本國家隊每場的正選十一人，基本上已沒有在日職效力的球員。（Getty Images）

全隊身價（身價數據來自transfermarkt）

中國：953萬歐元

日本：2.89億歐元



平均年齡

中國：27.9歲

日本：26.8歲



目前日本有不少球星，其中以23歲的久保建英身價最高，為5000萬（歐元，下同），是全亞洲最值錢球員。日本全隊合計身價錄2.89億，排名亞洲首位，幾乎是第2名韓國的2倍（1.58億），為今場對手中國的逾30倍。

值得一提的是，此數字已是將受傷的富安建洋及伊藤洋輝排除在外，兩人目前身價分別為3500萬及3000萬。

久保建英為現時亞洲最高身價球員。（Getty Images）

中國方面，目前最高身價的是蔣光太與韋世豪，兩人同樣值80萬，最近因傷退隊的武磊則價值120萬，是國足唯一身價過百萬之人。

若看最低身價，中國是這場或委以重任的「超級後備」王子銘（15萬），日本則是已38歲的老將長友佑都（17.5萬）。

因傷退隊前，32歲的武磊（左）是國足最高身價球員。（Getty Images）

從以上數據不難看出，中國近年缺乏能擔大旗的球星，這一點也在最近數場比賽中體現，特別是已過巔峰年齡的武磊因傷缺陣，國足便需為尋找得分手而苦惱。本土球員青黃不接，是中國近年經常提及的問題，若遲遲未能解決，國足與亞洲其他球隊的差距便會愈來愈大。