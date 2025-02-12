劍擊．符妤名｜天才少女不再逃避　「其實，我有所謂」

從客觀事實說，一面杭州亞運女子花劍團體賽銅牌，標誌着港將符妤名（Sophia）的成績表，在這階段已算圓滿——未滿14歲便奪得本地公開賽獎牌，16歲代表香港出戰雅加達亞運，這些年來代表香港打過世錦賽、亞錦賽，到了2023年，終於第一次站上亞運頒獎台。

但在這名22歲女將心底裏，卻是另一個故事。

「這塊獎牌彷彿提醒我，我好像……總在逃避一些什麼？」

攝影：夏家朗



港隊女子花劍代表符妤名。（夏家朗攝）

從4、5歲第一次手執劍柄，Sophia的劍擊路已贏在起跑線：媽媽也是劍擊愛好者，小女孩學習打劍順理成章，橫掃大小兒童比賽也毫不意外，即使途中曾經有過一段跳芭蕾舞的日子，漫妙舞姿卻不及颯爽劍招吸引，小小Sophia當時已立志「要做個港隊運動員。」

「我的志願」不消幾年便達成，Sophia未滿14歲就憑着公開賽佳績進佔本地排名前列，16歲更入選2018年雅加達亞運港隊名單，成為當屆香港劍擊隊最年輕代表。她此後的路途順遂得近乎無事可記，世紀疫情令杭州亞運從2022押後到2023，也無阻她在遴選機制脫穎而出，憑本地排名前四再次出戰亞運，與隊友一起取得女子花劍團體賽銅牌亦不是出奇事，畢竟港隊的整體實力早已站穩亞洲頂端，甚至衝向世界前列。

故事到此準備推進，為助讀者了解往後劇情發展，先補充一些杭州亞運的資料：港隊女花一行四人，陳諾思和鄭曉為因本地排名較高，兼戰個人和團體賽，Sophia和關渝澄則專注團體賽；個人賽成績影響團體賽種子排名，陳、鄭不負眾望，分別以銅牌和8強佳績帶領港隊成為團體賽2號種子，為爭奪獎牌鋪下平坦的道路。

四個人爭兩個個人賽資格，以為Sophia定必為此而失落，一年多後的今天，她卻誠實說，當時其實暗暗鬆了口氣，「覺得自己實力未夠，又擔心打得不好『陀衰家』，或許是有點自我保護吧」。

自覺實力未夠，是符妤名不敢爭取亞運個人資格的原因之一。（夏家朗攝）

+ 1

看着夢寐以求的亞運獎牌，感覺卻一天比一天沉澱，從小慣了「是但」、「冇所謂」的Sophia，開始解構某些一直看不見的結：「是拿到獎牌了，更是我人生第一面亞運獎牌，但我好像沒爭取過什麼，望着這塊獎牌彷彿提醒我，我好像……總在逃避一些什麼？」

與其說逃避什麼，不如說Sophia開始思考人生目標，接觸更多人和事，漸漸受別人的經歷和想法啟發，在一片模糊的腦海中，問號逐個浮現：我喜歡劍擊嗎？我要繼續打嗎？我還可以嗎？我有什麼追求嗎？我應該退役專心讀書嗎？

我能走屬於自己的路嗎？

獲得亞運獎牌後，換來是一個又一個問號。（夏家朗攝）

「常常口講『冇所謂』，但想深一層，只是因為懶惰，或者不懂思考，所以說『冇所謂』推搪過去。其實，我有所謂的。」

「機會來臨時，就該全力爭取，最後成功與否是另一回事，起碼要嘗試，別留遺憾。」

無論成功與否，也要全力爭取，如今的符妤名不再「冇所謂」。（夏家朗攝）

或許人生少不了留憾，但悔恨也是一種契機，驅使我們思考、鞭策我們進步。名古屋亞運只是明年的事，甚至目前已經踏入2028洛杉磯奧運周期，Sophia深明：「如果不斷重複保住（香港排名）前四爭取比賽資格，那只是原地踏步，沒有意思。運動員生涯有限期，這兩年要全力衝刺，不要浪費從小打到大的這段劍擊旅程。」自言佛系的她學會對自己嚴苛一點，訓練時更執着一些以往忽略的細節，哪怕打法早已定型，但仍堅持逐點改善壞習慣，去年連續5站世界盃和大獎賽從小組賽殺入正賽，都是點滴累積的成果。

現代社會，人人都想贏在起跑線，然而我們忘記了，挑戰方能使我們累積勇氣和信心，促使我們成長。如其走一條「冇所謂」而和應別人期望的路，不如勇於摸索，認清目標，走一條屬於自己的路。