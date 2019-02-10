【足球】重點賽果一文睇晒　曼聯利物浦大捷　武磊助愛斯賓奴反勝

利物浦周六主場輕取般尼茅夫，無驚無險取得3分，順利從曼城手中重奪英超榜首寶座。曼聯同日作客亦輕鬆擊敗富咸，賽後暫時壓過今輪尚未登場的車路士，升上聯賽榜第四位。 至於全球注視的中國前鋒武磊，第二次在西甲聯賽上陣，下半場博得關鍵12碼，協助愛斯賓奴熱血反勝。西甲另一場矚目比賽為馬德里打吡，作客的皇家馬德里贏波後，壓過馬體會升上次席，暫落後宿敵巴塞隆拿5分。

曼聯作客聯賽榜排尾二的富咸，在看守領隊蘇斯克查麾下愈踢愈出色的中場普巴，個人梅開二度，日前宣布續約的安東尼馬迪爾亦有進帳，結果以3：0大勝而回。

利物浦同日出戰，以相同比數輕取般尼茅夫，賽後再以3分之差壓過周日大戰車路士的曼城，重返榜首。雖然紅軍今場贏得甚具說服力，但文尼開紀錄的頭槌入波有越位之嫌，引起部分網民爭議。

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利物浦主場輕取般尼茅夫 米拿文尼「複製」越位入球

普巴與馬迪爾發威 助曼聯3球挫富咸 暫壓車路士上第4位

利物浦輕取般尼茅夫，文尼的入球有越位之嫌。（Getty Images）

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+ 3 + 2

西甲是日重頭戲馬德里打吡，卡斯米路、沙治奧拉莫斯與加里夫巴利各入一球，助皇家馬德里擊敗馬德里體育會，23戰累積45分，以1分之差超越馬體會，升上聯賽榜第二位，落後今輪未比賽的榜首巴塞隆拿5分。不過，球證今場判決充滿爭議，有資深行家就指出他多達3個重要誤判。

中國國腳武磊同日首次在愛斯賓奴主場披甲上陣，在球隊落後一球時博得12碼，保查艾利斯亞斯射入扳平。沙治戴達臨完場前建奇功，愛斯賓奴反敗為勝，武磊來投後兩場取得1勝1和不敗戰績。

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皇馬挫馬體會上第二 拉莫斯入爭議12碼 卡斯米路靚倒掛

武磊博12碼助愛斯賓奴反勝 主場球迷支持「感覺像在家」

卡斯米路射入一記靚倒掛，助皇馬作客擊敗馬體會。（路透社）

武磊首次在主場上陣，助愛斯賓奴反勝華歷簡奴。（球會官網圖片）

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