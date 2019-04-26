【菁英盃】當港超新鮮人遇上三年生　李藹軒余煒廉乘夢啟航

20多年前的啟德機場，曾經是本港繁華的象徵，世界各地無數航班於此升降，旅客來去如風。本地球壇早年亦曾經歷盛世，球員在這熙來攘往的世界穿梭，有的名留青史，有的瞬間即逝。 不過每年依然有懷着熱枕的年青人走上這條尋夢路，佳聯元朗前鋒李藹軒在今季成為港超「新鮮人」；理文中堅余煒廉雖年輕，但已是港超「三年生」，他倆走在這條昔日繁忙的跑道上，希望腳踏菁英盃冠軍「起飛」，啟航前往更高更遠的目的地。 攝影：羅君豪

菁英盃決賽 佳聯元朗 Vs 理文 日期：4月27日（六） 時間：下午4時正 地點：旺角大球場 票價：$80, $30（特惠）

外界對李藹軒的認識不多，上網搜尋他的名字，結果幾乎只限於足總提供的基本資料。這位年僅19歲的中前場球員，學界年代曾代表可藝中學出戰，甚至於精英賽取得進帳；約兩年前他加入區隊屯門的五人足球隊，至去年效力乙組球隊光華，結識現時元朗助教楊獻輝，經引薦下跟隨元朗操練試腳，終在今季正式加盟，初嚐港超聯滋味。

現代科技發達，要找資料很容易，但首季踢港超的李藹軒暫未有維基百科頁面，大眾對他認識不多。（羅君豪攝）

希望將來提起李藹軒，大家會記得我是個有威脅的前鋒。 佳聯元朗前鋒 李藹軒

藉五人足球鞭策自己 「射門及盤扭都是我的特點」

「小時候已很想當足球員，很多人說踢波『搵唔到飯食』，我也沒想過自己會實現這個夢想。」首踏職業舞台，李藹軒固然興奮，不過憂慮很快隨之而來，開操後只是跑步練體能，已令他叫苦連天，「擔心自己可否捱下去，不過還是想證明自己，怎可能連波都未掂便放棄？」在港超遇上外援，小伙子自覺力量及體能差距甚遠，除落力跑動及健身補救，還同時兼顧香港U20五人足球代表隊，一日操兩課，「想學多些不同類型的足球技術，達到更高水平，所以不時鞭策自己。始終五人足球節奏更快，很注重孭位，對十一人足球有幫助。」

若球迷有留意元朗的比賽，或會對這位穿起9號球衣的小子留下印象，因他能勝任中前場多個角色。李藹軒透露自小中場、中堅、閘位，以至前鋒都踢過，但至到今季前，他一直未找到最合適位置。「你認為自己有甚麼特點？」記者問道，他即回答：「射門，自己很喜歡起腳，練習後亦會拿着球去射很多次。另外，一對一過人都不錯。」若他日外界再說起「李藹軒」，他期望球迷們會想起甚麼？「我希望大家會記得，我是個有威脅的前鋒，因此很想自己突出一點，在進攻方面協助球隊。」

射門、一對一盤扭，是李藹軒最有自信，最引以為傲的特點，大家將來不仿留意一下。（資料圖片/袁志浩攝）

並非沒有上陣機會便可放鬆，要維持認真態度，等待機會來臨。 佳聯元朗前鋒 李藹軒

因菁英盃首入選港足梯隊 「更努力追趕同齡球員」

元朗今季由「熱血教練」郭嘉諾領軍，李藹軒在他麾下，亦受激勵，「4月主場聯賽對飛馬，因球隊需準備菁英盃，他讓我踢正選。不過那場我踢得很差，比賽後他私下問我，為何不好好把握難得的出場機會，質疑我投放了多少時間去準備。」李藹軒自覺被說中了，那刻他愧對球會，更重要的是他及時反省，承諾以後會做得更好，「年青球員並非沒有機會在聯賽上陣，便可放軟手腳，必需要認真堅持，等待機會來臨的那一刻。」

李藹軒今季在聯賽只上陣3場，不過在菁英盃4場分組賽卻悉數擔正，準決賽鬥飛馬亦後備登場。這項盃賽提供實戰經驗外，更令他首度入選十一人足球的港足梯隊，隨港足U22出戰在蒙古舉行的U23亞錦賽外圍賽，並於迎戰東道主一役中出任正前鋒。「這算是我今季最突破的一件事吧，感覺自己有點幸運。在隊內看見跟自己差不多年齡的球員，例如余煒廉、鄭展龍、胡晉銘及茹子楠等，無論技術、習慣及態度都很好，更清楚自己的不足。可是別人做到的話，其實我亦可以，會想更努力地追趕他們。」

菁英盃的表現讓李藹軒首度入選港足U22，更在亞錦外對蒙古一仗出任正選前鋒，「代表着香港700萬人去打拚，穿得起這件紅衣，便要用盡全力。」（香港足總提供）

想在父親面前踢出水準，讓他明白我選擇這條路是正確的。 佳聯元朗前鋒 李藹軒

冀決賽入球致勝 證自己有力戰港超

若沒有菁英盃這個舞台，李藹軒坦言難以獲港隊教練青睞，或許只是繼續「陪跑」。現時能靠自己雙腿協助球隊闖入決賽，感覺與眾不同，「菁英盃是屬於我們的盃賽，要證明自己有能力踢港超、證明跟頂級球員的水平沒有很大分野。」冠軍觸手可及，他更希望周六以表現告訴雙親一件事，「家人希望我邊踢邊讀書，但自覺不能兼顧，想全心全意踢波。父親由反對，到每仗入場支持，這次相信他亦會在場，特別想在他面前踢出水準，讓他明白我有多喜愛足球，告訴他這條我選擇的路是對的。」

這或許是李藹軒首次接受傳媒訪問，拍照時他略帶尷尬，姿勢亦有點生硬；回答訪問是總帶些靦腆，雖並非對答如流，卻顯示出那份青澀的純真，他對自己的目標亦簡單明確，「先求多點出場機會，再爭取常規正選，不再做菁英盃『專員』；還希望可以在決賽取得入球，創造一個可以記足一世的回憶！」

夢，只是剛剛開始，李藹軒還有很遙遠的路，但他有信心可走下去。（羅君豪攝）

20歲的余煒廉今季以以年青球員身份，跟外援競爭正選中堅位，經驗、體格與力量都輸蝕，他如何彌補這三環？「以自身長處去應付，我速度及轉身更快，要多用腦、跟對方減少硬碰。」（羅君豪攝）

跟李藹軒相比，余煒廉的名字相信早已為球迷所認識。去季他成為元朗三中堅防線一員，並取得其職業生涯首項錦標。可是今季轉投理文，表現卻跟預期有落差，球隊成績不穩，曾讓他身陷低谷，信心一度動搖，「上季踢順境波較多，這是生涯首次面對類似情況。看到網上輿論很多，『為何時常失波、誰踢得差』等，起初難免失落。不過這亦是最大得着，後來明白到一直維持負面想法，是沒有幫助的，調整後決定用表現去回應。」

今季再沒法比奧在旁『𢭃住』，每一腳要更心思細密。 理文中堅 余煒廉

獨擔大旗被迫成長 全隊同行確信同一理念

過往效力元朗，余煒廉身後總有法比奧支撐，即使失誤亦可由這位老大哥補救，惟今季獨擔大旗，情況變得不一樣，「以前踢得很安心，但今年沒有法比奧在旁『𢭃住』，傳球不可太魯莽，每一腳都要更心思細密。」成長，亦正是當初轉投理文的重要原因之一，跟隨教練陳曉明的理念，確信可變得更強，「陳sir想球員由後場開始組織至前場，季初大家仍未習慣，但經練習後已逐步重拾信心，往後日子希望可在這方面再加強。」

捱過低潮，說到理文今季的轉捩點，必數菁英盃分組賽3：2擊敗傑志一役。從賽前被看低一線，至兩度領下先遭追平，再到補時階段絕殺險勝，取得出線資格，理文眾將除為自己爭一口氣，亦展示出全隊頑強的爭勝心，「關鍵是全隊一起為同一個目標奮鬥。足球不是靠個人，11個人的力量總比個人大。即使季初很迷茫，但全隊有同一個信念，攜手往同一個方向行，便有股特別的力量。當每人都以球隊利益行先，做事自然會成功。」

再沒有人為自己「補鑊」，踢每一腳前都要想清楚，這便是成長的歷程。（資料圖片/袁志浩攝）

那場比賽隊友為我跑多一步，今仗我要為他們出盡每一口氣力。 理文中堅 余煒廉

首倒戈元朗領紅成遺憾 盼奪冠回報教練團信任

無獨有偶，余煒廉跟助教曾昭達與部份隊友一樣，將在冠軍戰倒戈舊東家，一個月前兩軍曾在聯賽交手，當時煒廉於開賽僅5分鐘便領紅牌離場。心情縱使難受，但想深一層，他發現衝動是自己的弱點，「那刻只想避免對方入球，但若為大局着想，被追平未必是最壞結果。球隊打少一人變得被動，球員辛苦、教練亦有難處，以後要改掉心急的性格。」

所以今仗決賽再遇元朗，他盼望要修補上次碰頭時的遺憾，「那一場比賽，隊友為我跑多一步，以努力爭回1分。若我沒有離場，肯定可以有個更好的結局，因此今仗我要為隊友出盡每一口氣力。」

冠軍，從來只得一個，沒有球員想敗陣而回，他亦認為這是回報教練信任的好機會，「讓年青球員出場風險很大，教練是拿球隊的成績的賭博，所以很感謝教練團的信任。沒有這份信任的話，沒有今天的我。」他更誇張地形容這場賽事就像打仗，無論對手是哪一隊，他都有必勝的決心，要為球隊奪得創會後首個錦標。

首次倒戈元朗，或許是求勝心切，或許是情感泛濫，結果紅牌收場。辜負了隊友的努力，今次再碰頭，余煒廉有必勝的決心。（資料圖片/袁志浩攝）

年青球員需要學習機會，假如沒有理文願意去做，便會青黃不接。 理文中堅 余煒廉

成熟勇敢許下宏願 「過早談外流是紙上談兵」

理文今季以孕育本地年青球員為方針，余煒廉及鄭兆均等已成常規主力，前者更於各項賽事正選上陣19場，因此理文在規定需至少派出兩名U22球員的菁英盃上，實力佔優，最終首度殺入盃賽決賽。可是無論理文或菁英盃，背後理念卻同遭球迷質疑，受惠最深的余煒廉則反駁指：「年青球員需要學習機會，若球壇踢來踢去都是同一班人，便會青黃不接。假如沒有某些球會願意去做這件事，當上一代退下來，球壇自然缺乏生氣。」

對比起「新鮮人」李藹軒，三年級生余煒廉身上多了一份成熟，敢言之外，他更放膽展現自己的強項，並不會因一次失誤而輕言放棄，所以談到往後目標，他亦敢於許下更遠大的宏望，「每個香港球員，都想代表這個地方出戰，希望表現能得到新任港隊主帥認同。自己還年輕，相信外流會讓成長速度更快一點，但這都是後話，先要在理文鞏固正選，否則一切只是紙上談兵。」

余煒廉跟李藹軒只差1歲，惟港超經驗相差甚遠，兩人自去年於元朗認識，余煒廉建議對方要大膽向教練展示優點，方能取得成功。（羅君豪攝）

啟德舊機場跑道旁，是觀塘避風塘，若只安於活在舒適圈內，夢想難以起飛。幸兩位港足U22球員，經歷菁英盃的洗禮，早已突破局限，靜待啟航，他們的下一站又會是哪裏？

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