【法網】拿度挫添姆12度封王　「努力調整狀態未有白費」

「泥地王」拿度在今年的泥地賽季，未如早兩年的強勢，前至法網前的羅馬大師賽才回勇，「開齋」奪得首冠。拿度在法網男單決賽，與添姆重演去年決賽翻版，二人力戰3小時後，拿度以盤數3：1再度擊敗添姆，第12度稱霸法網。

剛滿33歲的「泥地王」拿度（Rafael Nadal），他在今個泥地賽季表現未有如上兩年般強勢，在紅土場曾經被3人擊敗，拿度的狀態亦被外界擔心。不過，拿度在法網前的羅馬大師賽中，決賽力克祖高域，奪得今年首冠，為出戰法網注下強心針。

拿度在今年羅馬大師賽決賽擊敗祖高域，奪得個人今年首冠。（Getty Images）

拿度擊敗添姆，12度稱霸法網。（Getty Images）

拿度今年第15次參與法網，力爭個人第12次稱霸，在早前14次參賽，拿度他僅在2009年及15年不敵蘇達寧（Robin Söderling）及祖高域二人出局，而在2016年因賽前退賽在第3圈止步，不在勝負統計之內。

拿度過關斬將，分別淘汰錦織圭與費達拿，在決賽與添姆（Dominic Thiem）重演上年的男單決賽。添姆曾經在巴塞隆拿公開賽直落兩盤擊敗拿度，使他有望成為法網史上第3人挫拿度。

兩位曾經在法網擊敗過拿度的球手（按圖放大）

添姆在首盤率先打破拿度發球局，可惜他及後未能把握領先優勢，被拿度連破兩個發球局，先取一盤6：3。二人在次盤戰情更激烈，添姆在關鍵時刻把握機會破發，以7：5扳成平手，4次法網交手以來，首度在拿度手上取得一盤。

不過，添姆未能乘勢再破拿度，他在最後兩盤錄得22次無壓力失誤，相反拿度取得18個致勝分，連取兩盤6：1，結果以總盤數3：1擊敗添姆，贏得第93場法網勝仗，勝率高達96.8%，奪得個人第12次法網冠軍，生涯大滿貫錦標增添至18個。

拿度全場交出38個致勝分，其中18個在最後兩盤取得，加上添姆瀕瀕失誤，使他連取兩局。（Getty Images）

添姆面對狀態大勇的拿度，亦打得十分吃力。（Getty Images）

男單決賽數據逐格睇（按圖放大）

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拿度奪冠後，回想起今年4月底的巴塞隆拿公開賽首圈後，大感失望並進行反思，他深信自己能夠一步一步重拾狀態，所以今年的法網錦標對他意義重大，「我在巴塞隆拿賽首圈後，我在房間獨處數個小時，思考我應該如何對待今個賽季，我思考良久後，我認為自己有能力逐漸拾回狀態。從巴塞的首仗起，我保持正面的態度，並感到自己每一天也在進步，一步一步走到今天，高舉起法網獎盃代表一切努力並無白費。」

拿度在今個泥地賽季由狀態一般，慢慢重拾並奪走法網冠軍，對拿度意義重大。（Getty Images）