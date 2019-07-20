【大埔行山路線】林錦公路起步登社山往碗窰　必到巨型古樟樹打卡

社山，標高196米，位置大帽山以北，林村谷東面，與鄰近大埔市中心的錦山相對望，一東一西，中間建有吐露港公路。北面有社山村，村後之風水林，有一古樟樹高約廿餘米，主幹直徑達四米，冠絕全港；曾建有棧道圍繞，今已毀並廢之。社山以南之蓮澳，後接蓮澳坑，亦可上接走馬崗登上大帽山。 碗窰，分上下兩窰、荔枝山、打鐵屻、燕巖、園墩下、半山洲等村，而上碗窰亦有一粗壯樟樹，雖不及社山樟樹之宏偉，卻未受太多干擾，不致感覺疏離；而碗窰最為著名的，便是上碗窰後的碗窰遺址，為香港昔日唯一的青花瓷器生產地，更遠銷至東南亞，今發掘地址圍起，只能從鐵絲網望見草莽與啡泥。 大埔滘自然護理區，乃極受保護之次生林，東枕草山，標高407米的鹿山則包括其中。

社山，標高196米，位置大帽山以北，林村谷東面，與鄰近大埔市中心的錦山相對望，一東一西，中間建有吐露港公路。（剎那提供）

路線︰林錦公路→社山村→社山→蓮澳→馬窩→上碗窰→半山洲→大埔滘→松仔園 注︰半山洲蓬萊閬苑往大埔滘自然護理區之路並不暢通且超越一星難度，新手宜另覓他路，或經黃宜凹二號食水配水庫登荔枝山往大埔滘

今日嘗試與別不同之路線，原定計劃除社山外，打算一併登上荔枝山及鹿山，惟如斯行程，卻屢遇阻滯。幸無非登不可之心，否則必成無為之旅。

林錦公路起步，直接在社山路路口落車，沿馬路入村。穿過大片農田，便見社山村倚在社山之下，半邊社山遭山火吞噬，想必是孝子賢孫自豪之舉。要覓得登山口，先覓得古樟樹位置。公園旁之古樹棧道已封，惟公廁後有水徑能在外圍欣賞這棵古樟樹。

直徑達四米的他，到底經歷了多少日子，看過香港幾多歷史？樟樹後便是社山登山口；路闊且通，毫無難度，從次生林走到短竹林，最後抵達山頂的測量墩，已見植被變為山火後的先鋒植物。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 5 + 4 + 3

社山風光相當不俗，西望見大刀屻、林村谷、觀音山、大菴山、大帽山及走馬崗，東望則見錦山、大埔谷、荔枝山、鹿山及馬鞍山。沿主徑落山，不久會接上蓮澳坑的橋，山徑出口旁有一戶人家，門口狗達六、七隻，熱烈歡迎，見屋主在庭園，馬上請他召回狗隻，免得如丫髻山一役，再受五針之苦（丫髻山經歷詳看：【元朗行山路線】朗屏路登丫髻山睇日落 盡覽天水圍元朗漁塘景色）。

抵蓮澳，下走石蓮路，村口蓮覺亭乃下接石屋仔出太和，或右走屬衛奕信徑之水務署馬路。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

更多新界東行山路線：

【大埔】行林村梧桐寨瀑布群 夏日消暑好去處！

【大埔】千級樓梯上九龍坑山 遠眺八仙嶺 遊流水響水塘

【粉嶺】登海背嶺紅花嶺飽覽沙頭角海景 日落下走禾徑山

接走衛奕信徑，幾乎盡是緩升的馬路，不久右有支路，不單可通往山墓，更是登上走馬崗的大路。政府豎立告示牌指不通麥理浩徑，然而登上走馬崗後可接登大帽山，便是麥理浩徑坦途，惟中途略有分支且非政府修葺之山徑，較不建議新手試之。

石屎路之盡頭為馬窩村「試劒石」，源發走馬崗東面之溪澗流入馬窩之馬窩坑水壩，爾後便重回石砌村徑的路況。最近行山，發現極多塗鴉，於告示牌、欄杆等書上「引行帶不可缺」，其用字甚怪異，但意思應為「弗能缺少引路帶」，但目的為何叫人百思不得其解。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 3 + 2

下望碗窰，沿石砌村徑很快便來到碗窰遺址，好奇沿鐵絲網走了一會，無甚發現，只知道網內的古跡已遷往展館，反而村徑旁一棵粗壯樟樹，叫人駐足觀賞。橫過碗窰路，沿馬路往半山洲。半山洲，原作半山陬；陬者，山腳，後以同音字取代之。

左支小路地圖上有兩路可登荔枝山，惟抵路口，只見閘後惡狗而不見路，只好回走至蓬萊閬苑。蓬萊閬苑位處半山洲鳳凰山，閘口有「鳳凰山」三字，建於六十年代中旬，仿照道教神仙棲居的仙苑，供奉呂祖先像和八仙像。

疑似蓬萊閬苑的職員得知我欲往大埔滘，隨即聲稱山裏有蛇而不准我上山，我只好詢問廁所所在，除了小解外，更是通往大埔滘小徑的入口處。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

自然文化行山路線推介：

【上水】登華山探索古蹟遠眺深圳 落山遊覽坪輋壁畫村

【西貢】上窰曝罟灣穿林綑邊 尋半月形堤圍具挑戰性

【港島】港大出發觀鳥尋寶好去處 清早黃昏都係最佳時間

【大嶼山】伯公坳登頂睇芒草攻略 回程落梅窩更易搭車走

此小徑雖然相當粗糙，但引路絲帶卻出奇地多。繞過澗邊鐵絲網，不過後再次接回山徑，此地泥鬆石碎坡斜，要登上澗後山坡得費一點力氣。山徑比想像中通順，然而卻甚少人提及此路（也許接駁地點並非熱門之地）。

不消十數分鐘，已抵大埔滘林道環迴路段。本打算沿黃徑登鹿山，然而臨近登山路之際，竟有成群馬騮阻路，附近哨兵更向我叫囂，只好放棄登山念頭，回走至林務管理站，下接松仔路，結束是日脫線行程。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 2

【本文獲「剎那」授權轉載。】