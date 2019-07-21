【西貢行山路線】經鹿湖郊遊徑登牌額山　遠眺蚺蛇尖俯瞰大浪西灣

牌額山，標高 409 米，與南面的田尾山及大枕蓋環抱成鹿湖高原，源發多條溪澗，諸如田鹿坑及雙鹿左源等等，流入馳名境內境外的雙鹿石澗；牌額山亦孕育多條名澗︰鹿湖北坑、鹿赤溪（赤崖）、牌額西坑及秋楓石澗等。牌額山如鹿湖高原北面屏障，突立且橫亙；若然側望，則如尖峰，有蚺蛇尖或釣魚翁的影子。

牌額山（剎那提供）

日期︰2019-05-19 路線︰西灣亭→鹿湖郊遊徑→牌額山→鹿湖郊遊徑→鯽魚湖

自堆滿垃圾的西灣亭起步，與絕大部份在此出發旅人的方向相反而行，數步之遙已是鹿湖郊遊徑的起點。緩步老舊的石屎梯，未幾已抵大風坳，依水平方向北行的是郊遊徑，東向小徑可登螺地墩，西向小徑則接田尾山東南脊。

此坳為研船坑發源地。縱谷近處為研船坑，然後是雙鹿石澗的夾萬坑，最後再次上升為大坳門坑（枯仔樹坑或大蚊坑）。未幾當山徑漸降，右有寬敞的路口，此為下降至千絲瀑頂水壩的大路，亦是不經四疊潭入溯雙鹿石澗的一條捷徑。

山徑徐徐下降，聽見隆隆水聲，走過迂迴的蛇行下坡路，最終來到雙鹿石澗。

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政府向來插手管理行山徑必然令人不快，鹿湖郊遊徑兩處越澗（包括此地），難得皆保留野地氣息，沒有石屎墩或橋。我們打趣地說，也許一旦發生意外，政府便會試圖改變此處的樣貌。

過澗後便是鹿湖廢村，座落在「嗚幽瀑／獨秀瀑」上方，石屋數間，其歷史相當短暫。由林徑轉變為開揚山徑，雙鹿石澗的左岸漸見清晰。

是日相當炎熱，這段路亦缺流動的空氣，宜備有足夠食水及防曬裝備。細心留意左岸，嶙峋的澗床是雙鹿石澗左源，而遠方澗谷中央的瀑布便是「人字瀑／井底瀑」的上層，一些特殊位置更可以望見部份「鳴幽瀑／藏幽瀑」，剛好可以重溫上星期的溯澗行程。

於鹿湖北坑源頭，有北向山徑通往赤徑，稱為「鹿赤走廊」，溯遊鹿湖北坑時必定會踏足此徑。然後眼前是急升的石屎梯級，烈日高掛，只能慢步拾級而上，然而脫離低處的無風凹位，清風送爽，暑熱迅間消去。

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登上牌額山的路藏在郊遊徑右邊，於此棄主徑，進入灌木交纏的小徑。這個入口，剛好在雙鹿石澗「奔槽瀑」後出澗位之前。與高及人頭的植被交戰一會，一處開揚近頂的脊位叫人可以稍為歇息。

向東望，挺拔的王者蚺蛇尖，前方有其守衛大坳門山，擋去王者伸延入海的手臂長嘴的一截；靠右一點的西灣水色極美，與蚺蛇尖同列西貢三尖的睇魚岩頂嶄露頭角；往北望，金山尾的風化明顯不過，下方赤徑只見一半，東龍二輋西岸灣灣相連，盡處有狐狸叫的魚排和高流灣，延續此半島的，是塔門和赤洲。

這個內灣稱為赤徑口，其西面有高塘口，分隔兩者是東心淇半島，匯合後便是大灘海。登山牌額山山頂只差少許，這個角度望山頂如金字塔一樣，倒能輕鬆登頂。山頂景色一再重覆剛才極美景致，而南方則能看見大枕蓋與田尾山，還有兩者之間的枕田坳。

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鹿湖高原就圍繞在三山之間，下藏一條名澗，不少行者穿梭其中，旁邊的三座山，尤以牌額者遊人甚少，常能獨享寧靜。

話說回來，這座山我才不過登上第三、四次，而且夏日還是第一次。山頂東面山坳有山徑可降至營地，或再輕登小山崗跳過往北潭坳的山徑，下降至連接大枕蓋北脊登山路的鹿湖郊遊徑。

由此開始，郊遊徑於疏林中緩降，走在秋楓石澗左岸，不時聽到流水擊石的清脆聲，對舒解炎熱有望梅止渴之效。抵引水道，「一線瀑」是每次必定介紹的景點，然而接走往鯽魚湖的郊遊徑，繼續沿秋楓石澗與牌額西坑匯流的溪澗邊下降，抵北潭路結束是日悠閒且不一樣的行程。

【本文獲「剎那」授權轉載。】