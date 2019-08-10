【英超前瞻】曼城換新血讓老將淡出　哥帥擅宏觀調控　衛冕非難事

曼城在名帥哥迪奧拿掌舵下，從來都是不慍不火，調兵遣將按住自己步伐行事。去季囊括英超、足總盃和聯賽盃成為本土三冠王，陣容本已非常完整。哥帥要做的，只是繼續為球隊微調，讓球隊有新陣代謝，適時輪換，讓老將淡出，小將接班。 在成功執行這方針下，曼城毫無疑問會繼續成為英超擂台躉，要阻止「藍月亮」成功衛冕，最大因素可能是他們要分多少心去爭奪歐聯，影响狀態和人腳而已。

球員買賣簡評：

曼城今夏花破球會紀錄的6280萬鎊，從馬德里體育會收購中場洛迪卡斯簡迪，作為防中費蘭甸奴的接班人。費蘭甸奴過去幾季是球隊不可或缺的重心，鎮守中場與防線之間，但他已經34歲，實在難以支持整個賽季，而新加盟的洛迪卡斯簡迪今年23歲，正值當打之年。

曼城兩年前雙閘大換血，但說得上對辦的只有基爾獲加，所以今夏曼城另一個增兵的重心是左右後衛。左閘班捷文文迪受過重傷，又不太聽話，替補的辛真高又是客串，另一名左閘替工戴爾夫亦離隊，所以曼城從燕豪芬回購西班牙的安祖利奴。另一邊，曼城升級右閘，將丹尼路雷斯售予祖雲達斯，加錢換來祖奧簡斯路，加強與基爾獲加的競爭性。

曼城在轉會窗關前，從友好球會基羅納簽入右閘柏度樸路，並隨即將這名19歲西班牙小國腳外借到華拉度列。此外，在轉會窗關上的那天，他們從打比郡借入英格蘭門將卡臣，作為第三門將之用，擔任哥迪奧巴禾及艾達臣摩拉斯的後備，相信他都難有上陣機會。

曼城簽入中場洛迪卡斯簡迪（右二），作為防中費蘭甸奴的接班人，熱身賽表現對辦。(Getty Images)

哥迪奧拿治下，曼城球員除了球技好，心理質素亦屬頂級。（Getty Images）

領隊簡評：

哥迪奧拿領軍哲學早已人所共知，向來講求足球意識的哥帥，要求球員「在適當位置，做適當的事」，無論前、中、後甚至門將，都需要有清晰的全局觀。較以往在巴塞成名時相比，在英超的哥帥除了傳控為主外，更講球速度和走位的配合，前中後三線均有一核心領軍。

與此同時，哥帥對球員心理素質有一定訓練，經過連續兩季冠軍經歷，曼城除了外界表面地認為是豪門球隊，有無限金錢去收購球員外，他們多次「戰至最後並得到勝利」的經驗，才是他們最寶貴的資產，這也是他們能在利物浦不斷進逼下，也能臨危不亂取得冠軍的原因。作為一支班霸，曼城不介意在Big 6對碰中落下風，但對中下游球隊他們能穩陣地取勝，除了贏該贏的比賽，還懂得怎樣贏。

預計正選陣容（陣式：4-3-3）：

+ 7 + 6 + 5

曼城正逐步換血，隊長大衛施華（中）漸漸淡出，奇雲迪布尼和史達寧成為攻擊組合主力。（Getty Images）

球員實力及陣容簡評：

曼城前場人才濟濟，增兵需要確實不大，大衛施華年紀漸老，但有奇雲迪布尼主持大局，貝拿度施華上季愈踢愈好，尚有新星菲爾科頓在陣。德國翼鋒利萊辛尼有離心，加上膝部受傷，但有史達寧及馬列斯在。中堅方面，隊長高柏尼離隊，但曼城未能爭得哈利馬古尼或其他具級數的中堅來投，可能是較令人失望的地方。不過曼城整體轉會操作，仍然向着良好的方向前進，完美演釋「讓老將淡出，年輕人上位」的方針。

英超頭5輪賽程，衛冕的曼城在第2周將遇上熱刺。（01美術製圖）

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