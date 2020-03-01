【港足日與夜．顏樂楓】球員的自我修養　黑白分明　緊守核心價值

俄國戲劇大師史坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Sergeyevich Stanislavski）曾撰寫《演員的自我修養》，闡述戲劇表演和教學的理論方法。假如足球界也出版一本《球員的自我修養》，內容又會是如何？ 現代足球不再單講求技術或身體質素，要成為更好的球員，大多取決於球員的心態與自律。理文中場顏樂楓（光頭）場內場外也追求正確的價值觀，真假對錯之中沒有任何灰色地帶；做就要做到最好、也要堅持到最後一刻。 攝影：羅君豪

「我們應該正在慶祝入球，並領先東方5：0，準備高舉冠軍了。」訪問當日剛巧是2月9日，時間正是下午4時許，顏樂楓本應在旺角大球場跟東方龍獅爭奪高級組銀牌賽冠軍，無奈最終比賽因疫情而改期，但他卻一如以往地信心爆棚，「只有往最好的方向想，才會有動力。」

理文今季表現脫胎換骨，球員以至教練都充滿自信。記者要顏樂楓預測賽果，答案也不出所料。（羅君豪攝）

只要你栽培我，我定不讓你失望。

輪迴般的8年藍鳥生涯 只為報答養育之恩

這種對勝利的渴望，相信跟「光頭」出道的背景有關。27歲的光頭早在2011年在班霸傑志出道，當時年僅18歲的他背負起「藍鳥青訓」之名，無論關注度及壓力，也總比別人多一些，「算是有丁點名氣，可讓很多教練認識我。不過同時也令我提高自身要求，表現絕不可比同年紀的球員差，要證明自己是較『叻』的那一位。」

現在回看，光頭這種執著看似無謂，但總算是成長的一部份。光頭在傑志待了8年，這段青春卻不停「歷史重演」。每季他被外借到其他球會、表現可人；但就遭「回收」參戰亞協盃賽事、聯賽甚少披甲，直至下季又再借用至友會。

「自己曾檢視這段經歷，像是不斷輪迴，但始終香港球員踢亞洲賽的機會不算多，這份經驗到現在仍很珍惜。」年復年、季復季被借走，光頭感覺不是味兒，惟他堅持留守傑志，爭取為自己成長的地方上陣，「我想法很單純，留守是出自球會對我的養育之恩，希望用自己的能力去報答。只要你栽培我，我定不會讓你失望。」

港鐵仍未能直達九龍城，也是這個舊區仍可保留本土文化及小店的原因。顏樂楓自小在唐樓間穿梭，樓梯變成了他的遊樂場。（羅君豪攝）

重情重義 本土貼地

除了飲水思源，光頭也予人本土及「貼地」的感覺。他小時候在九龍城這舊區渡過了8年光陰，家住打鼓嶺道一幢舊式唐樓，不足10歲便在五金行、車行、工程公司及東南亞餐廳間打滾，見識多元文化，「跑來跑去、走上走落，已經玩得很開心。記得小時候『懶醒』出門為父親買報紙，結果忘了帶鎖匙，在門外等了差不多兩小時。」

重返舊地，回憶湧現。光頭在家旁的賈炳達道公園足球場留下不少「腳毛」，「初時爸爸擔心我受傷，只容許我在場邊踢，唯有在花槽間盤球，跟友人猜波、『的波』。」這個看似平凡的街場，是光頭對足球的啟蒙地。他自小夢想是要當個如施丹或碧咸般的球星，如今總算在職業球圈站穩陣腳，也早搬到東涌居住，卻一直對九龍城念念不忘，「這裏自成一角，有很多美食；之前曾跟女友在附近訂酒店住，當作是個小型渡假。」

在球場旁的花槽間盤球，曾經是顏樂楓兒時的最大娛樂；重返舊地，他按捺不住要再扭多次。（羅君豪攝）

無論如何，曉明亦是我的教練，要一起走下去。

談與陳曉明關係 困難中見信任

縱然是重情重義，不過光頭最終也在大學畢業後選擇離開傑志。去季正式轉投理文，光頭在主帥陳曉明麾下逐漸成為主力，「他戰術理念較強，而自己對整體性的足球亦十分重視，大家一拍即合。」平日操練過後，陳曉明間中也會跟光頭私聊一番，彼此分享對球隊的看法。記者問光頭會如何形容二人關係，他沉思良久後也沒答案，「當一段關係的開始來得複雜，形容起來便很困難。」

理文去季在陳曉明首度領軍下，聯賽首15輪只錄得1場勝仗，長期身陷護級漩渦，引來外界批評。這段慘痛經歷讓當時的「黃黑軍團」也不禁向教練提出質疑，「大家知道曉明是學院派、很多理論，香港球員對此很陌生。要相信他已不容易，若走出來的路不平坦，更是難上加難。」面對各種反對聲音，光頭卻向對方投下信任一票，「選擇跟隨他，就預了要接受挑戰。無論如何他亦是我的教練，要一起走下去；甫開始就否定，還不如及早離開。」

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自有一套足球哲學的陳曉明（左），跟顏樂楓一拍即合，但兩人關係在上季一度遇到挑戰。（資料圖片／袁志浩攝）

其實我也會攰，只不過身負重任，所以仍堅持不斷跑動。

作為球隊副隊長，光頭還要用行動說服隊友，「練習時或許會『聽多過踢』，隊友們想法負面，唯有我全程投入，才可贏得他們的信任。大家常說我場上的毅力能感染他人，其實我也會攰，不過因為身負重任，所以我都會不斷跑動，只是速度可能慢了一點。」

理文雖然最終在聯賽戰績強差人意，卻在菁英盃殺出一條血路，捧走球會史上首座錦標。對此光頭直言感覺「神奇」，戲言即使人生再來一次，亦難再複製。而這個冠軍除進一步鞏固光頭與陳曉明的合作關係，也讓他深信只要信念正確，堅持總會有成果。

面對多兇狠的攔截，身體有多疲憊，顏樂楓仍會咬緊牙關向前衝。（資料圖片／袁志浩攝）

勇敢是在未知的情況下挺身而出，若我知道這份價值觀百份百正確，為何我不發聲？

無懼表態 緊握信念終有成果

「我將信念『揸得好緊』，定當走到最尾。」近大半年香港身陷反修例運動及社會抗爭之中，至今年初武漢肺炎更在港爆發，人心惶惶、社會瀰漫着負面氣氛。「現在是重要關頭，香港人無時無刻也需要堅持信念，如果放棄就『玩完』。」

自言性格「硬頸」的光頭，去年12月尾鬥東方龍獅射入奠勝球後高舉「5加1」手勢慶祝，被視作為社會運動表態；他又曾在社交網站上發表言論，跟現職警察的前隊友葉頌朗「割席」。有人會認為光頭勇敢，但他卻另有一番見解，「其實女友常笑我『蛇𠺌』，在我分不清對錯下，我會沉默；但若我知道這份價值觀百份百正確，為何我不發聲？勇敢是在未知的情況下挺身而出，但對此我很堅定。」

在現今分化的社會中表態，隨時被持相反意見者「篤灰」，球員有可能因而受處分。記者問光頭有否擔心引發難以收拾的後果，他沒半點猶豫，回答道：「若我所說的是正確，即使有後果，我也是正確的。有後果亦不必害怕，外界自有評價，我都不介意。」

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顏樂楓去年12月尾於東方龍獅身上取得入球後，曾高舉「5加1」手勢慶祝。（資料圖片／袁志浩攝）

當黑白被顚倒，哪怕是得罪100個人，去為1個人分清對錯，也值得我發聲。

借黃子華電影談假新聞 望發聲助港人尋真

被譽為香港棟篤笑始祖的黃子華，一向在幽默中暗藏人生道理、諷刺時弊。最近由他主演的電影《乜代宗師》，主角透過武術察覺身邊一切虛幻，引人聯想日常生活中不離假新聞，一個人的信念和價值觀隨時「被改造」，最後道出金句「假亦真時乜都假」，暗示做人應該要「尋真」。

最近曾觀看該電影的光頭，也坦言社會目前「難分真與假」，因此強調發聲的重要性，「當一件事假得讓所有人也認為是真的，真與假便會很難分辨，這是最可怕的事。所以當黑白被顚倒，哪怕是得罪100個人，若可幫1個人分清對錯，也值得我盡最後一分力去發聲。」

現今香港社會出現種種問題，顏樂楓拒絕袖手旁觀，堅持發聲，「這不是勇敢。」（羅君豪攝）

上一輩教導我，有事要打電話求助；但現在我卻不知要教下一代打給誰。

就如在場上以跑動感染隊友，這位中場悍將也希望推動更多朋友成為同路人，「每個人有不同性格，我不會強逼他人。例如我拒絕乘港鐵，如果跟朋友前往相同目的地，我會建議乘搭其他交通工具，否則就分開出發。假若因為我的建議，而令一些人向我認為正確的方向前進，何樂而不為？」

光頭慨嘆現今社會出現太多「指鹿為馬」的情況，令自己不禁幻想，未來的世界會變成如何？「不久將來我也許會成家立室，有自己的孩子。上一輩教導我有事要打電話求助，但現在我卻不知道要教下一代打給誰，自己也只能記下父母親的電話。可是我沒法子就此袖手旁觀，希望能將所有事重回正軌。無論成功與否，我亦可自豪地說，自己用了最大能力去嘗試改變。」

在顏樂楓心目中，只顧自己並不足夠，他希望以行動感染更多人。（資料圖片／袁志浩攝）

領略自律的重要性 表現大躍進

昔日粗心魯莽的小伙子，想不到也有成熟的一面。光頭今季在表現上愈見進步，罕有地在港超聯及菁英盃分組賽取得進帳，更助球隊在去年12月份拿下4連勝，並當選港超12月份最有價值球員。由於獎項至今仍未頒發，他從記者口中得知結果時大感驚訝，「我不渴望獲獎，但卻很想試一次。季初跟女友說過，很羨慕別人當選最佳球員或每月MVP，因為自從踏入職業球壇，我已不再突出。」

本地青年聯賽球隊間分野甚大，能力稍為出眾的球員較易成為焦點；惟在職業聯賽面對外援，本土球員但求先做好自己，更何況光頭擔任的是防中位置，實而不華才算「稱職」。「季初問自己，為何忘掉了初心？職業足球重視結果，作為防中只能憑球隊的勝利吸引觀眾目光，令別人明白我有多重要。」

「只要相信價值正確，就堅守到最後吧，哪怕有後果，我亦不介意。」（羅君豪攝）

每天清晨5時到海傍跑步，每日起床也很掙扎。我會問自己：「你想不想成為更好的球員？」

經歷過去季刻骨銘心的低潮期，光頭在沉澱、反省期間受李斯特城前鋒占美華迪（Jamie Vardy）的自傳啟發，學懂自律的真諦，「華迪的故事很誇張，他24歲仍效力非職業聯賽，3年後卻已征戰英超。由以往周六飲酒、周日比賽的球員，搖身一變成為球星，中間的轉變令我領略自律有多重要。」

籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）早前因意外離世，他的金句「我知道每天清晨4時洛杉磯是甚麼樣子」完美代表運動員應有的堅持。光頭也希望仿傚這種自律的精神，現時他會早起到家附近的海傍跑步約45分鐘。相信他也知道每天清晨5時東涌是甚麼樣子了，「每日起床也很想放棄，但我會問自己：『你想不想成為更好的球員？』這並非練習體能，而是磨鍊意志。為何我到比賽第90分鐘時，再辛苦也緊追對手？就是取決於這一步。」

不是見到希望才堅持，而是堅持才看見希望。每早克服睡魔到海傍跑步，是要成就更好的自己。（羅君豪攝）

球員要懂得在適當時拿出絕技，這樣才是合格的防守中場。

收放自如 才算稱職

自律還講求球員控制情緒、認清自身角色。正所謂「不在其位，不謀其政」，以往光頭明知自己只得80分的能力，卻因虛榮心作祟，總是希望交出90分的成績，最終弄巧反拙。

前曼聯防守中場卡域克一直是光頭的偶像，這位昔日英格蘭國腳踏實之餘，也能為中前場提供支援。光頭笑指對方自傳用字雖然深奧，但還是硬起頭皮讀畢其故事，並從中了解防中應有職責，「其實只需要將80分發揮得淋漓盡致，已算是完美；剩餘的20分，可透過額外練習去追求。有時候球員要懂得將絕技藏好，適當時才拿出來；而此絕技不可只靠僥倖，這樣才是合格的防守中場。」

勇悍、勤奮、甚至身體對抗性，過往都被視為防守中場的成功指標；但現今球壇，球員心態與意識也漸成重要一環。

顏樂楓一直視英格蘭中場卡域克為偶像，兩人同穿起16號球衣。這位前紅魔球員擅於控制比賽節奏及長傳，亦曾貢獻不少精彩入球。（Getty Images）

成為大港腳不應是我踢足球的動力，難道我入選後就不繼續努力？

暫放下港隊夢 先做好自己

近一年港隊在芬蘭籍主教練麥柏倫執掌下，徵召了多位新晉港腳，過往在港足梯隊擔任隊長的光頭，同期隊友如夏志明、馮慶燁及黃威，甚至後輩鄭兆均與鄭展龍，都獲選出戰去年於韓國釜山舉行的東亞足球錦標賽決賽周；加上港足隊長黃洋年紀漸長，外界普遍認為球隊必須盡快尋覓防中接班人。

記者問光頭可有想過再為大港隊披甲，他感覺被點醒了一樣，「你問到我才回憶起來，因為早已將這拋諸腦後了。」他透露上季初教練讓球員寫下期望，到完季後檢視自己能否達成目標，「我當時希望入選大港隊，最終事與願違，所以今季我完全將它放下。我並非沒有興趣，而是認為這不應是我的動力。難道我入選後就不繼續努力？反而應該踢好每一腳、珍惜每一刻。」

顏樂楓近年未有獲大港腳徵召，僅曾於前年為港隊於港澳埠際賽中披甲，並擔任隊長。（資料圖片／袁志浩攝）

港隊下月26日及31日將再度征戰世界盃亞洲區外圍賽次圈，與去年相比，光頭跟這願望無疑接近了許多，但他還是選擇將集中力放在自己身上，就像發聲表態一樣。

「無需理會外在因素，因為這都非我能控制，做好自己經已足夠。」

生於亂世，每個人也有自己的責任。有人選擇沉默，也有人選擇挺身而出；有人會選擇偷懶，有人會選擇埋頭苦幹。看畢顏樂楓的故事後，你又會想成為哪一種人？