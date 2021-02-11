【足球熱話】葡萄牙盃超恐怖悲劇加不幸事件　救護車扶危變被救

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-11 13:37

你救人時人救你，說的是葡萄牙盃準決賽。 布拉加球員被踩至右腳嚴重扭曲，救護車入場卻死火，最後球員急中生智化解危機。

葡萄牙盃準決賽首回合，昨晚由波圖主場對布拉加，波圖開波9分鐘就領先，踢到70分鐘就出現全場最悲慘一幕。

布拉加守將大衛卡莫（David Carmo）今場賽事不幸斷腳。（IG@sportingclubedebraga）

波圖中場路易斯迪亞斯（Luis Diaz）左路長驅直進殺入禁區，帶到小禁區對出起腳勁射，皮球雖被敵軍守門員撲出。不過迪亞斯未有收腳，左腳直踩回防救駕的布拉加中堅大衛卡莫（David Carmo）；後者隨即倒地，鏡頭可見其右腳嚴重扭曲，隊友及球證立刻向場邊示意救援人員入場。

【慎入】葡萄牙盃布拉加中堅恐怖斷腳逐格睇：

+ 2 + 2 + 2

經過VAR翻看片段，迪亞斯被球證以紅牌驅逐離場。而卡莫在場內接受治理約10分鐘後，亦被抬上救護車前往醫院。

不過，救護車或許因為車胎陷入草地泥濘，竟然在此時死火。布拉加及波圖球員見狀，便走到救護車的後方推車，最終要合7人之力，才能幫救護車及卡莫離開，但球場上就出現了兩道深深的車呔痕。

布拉加球員合力推救護車離開球場。（Twitter@120sdebola）

If anyone is wondering why there was 12 minutes of injury time in the Braga vs. FC Porto game, here’s the answer.



After a serious injury to David Carmo, the ambulance sent to take him from the field got stuck in the mud.



🎥: @SPORTTVPortugal pic.twitter.com/BVhLFY0Dxe — FotMob (@FotMob) February 10, 2021

結果今場比賽補時超過12分鐘，波圖在臨完場前再有球員因打人而被趕出場，布拉加把握多打兩人優勢，補時最後一分鐘由法蘭沙治奧（Fransergio Rodrigues）門前射入追平1：1，雙方次回合再一決高下。

卡莫被剷中受傷的恐怖片段：

全場精華：