世界桌球大獎賽16強賽程出爐　特林普不戰而勝晉級　沙比壓軸登場

在啟德體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」，今日（6日）進行16強賽事，首日過關的「主場」球手特林普（Judd Trump，又譯卓林普），原本與好友利蘇斯基（Jack Lisowski）碰頭，惟對方因個人原因退賽，特林普直接躋身8強，換言之這名世界「一哥」今日將不會亮相，球迷們要注意。



世界格蘭披治桌球大獎賽16強賽程



1號檯

下午1時 希堅斯 對 加蘭威爾遜

緊接上演 基拔 對 尼爾羅拔遜

晚上7時30分 鶴健士 對 梅菲

緊接上演 占美羅拔臣 對 沙比



2號檯

下午1時 冰咸 對 吳宜澤

晚上7時30分 華菲爾 對 徐思

緊接上演 肖國棟 對 雷佩凡



特林普直接晉身8強。（梁鵬威攝）