曼聯今夏首簽！買入狼隊首席射手根夏　開解約金撬人排隊史第八貴

曼聯周日（1日）宣布，就巴西前鋒馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）的轉會與狼隊達成協議，當根夏的簽證及註冊申請獲准，交易便會落實。

據英國傳媒報道，曼聯開出根夏的解約金6250萬鎊，在兩年間分3期支付，成為狼隊史上最高身價的離隊球員；26歲的根夏會與曼聯簽約5年，另有一年續約選項，傳將會披上10號球衣。據《轉會市場》網站資料，根夏是曼聯史上第八昂貴的收購。



曼聯周日在官網及社交網站公布，就根夏的轉會與狼隊達成協議，待他的簽證及註冊獲批，交易便會落實。曼聯在聲明中表示，球會的所有人都期待及歡迎根夏到奧脫福。

根夏是曼聯今個夏天轉會窗的第一簽。根據《天空體育》報道，曼聯滿足到根夏合約中的6250萬鎊解約金，將他由狼隊帶到曼聯。曼聯本身打算分5期支付6250萬，經過與狼隊商討後，會在2027年夏天前分3期付清。26歲的根夏與曼聯簽下一份5年合約，另有一年續約選項。

根據《轉會市場》網站資料，根夏的轉會費折算為7420萬歐元，在曼聯史上的買人排行榜名列第八。貴過根夏的7位球員包括保羅普巴、安東尼、哈利馬古尼、查頓辛祖、盧卡古、凱倫及迪馬利亞。

曼聯過去一季創下51年來最差的聯賽成績，排第十五位，僅比狼隊高一位。自阿莫林上季中接手曼聯後，這位葡萄牙主帥馬上改踢3-4-3陣式，球隊一直未能適應新陣式，而根夏則被視為擅長3-4-3中的10號位，料會成為阿莫林手下的關鍵一員。根夏在狼隊正是踢這個位置，如魚得水，幫助球隊護級成功。

根夏是現役巴國國腳，13次為國披甲；在球會比賽，他曾在英格蘭、西班牙、德國及瑞士的頂級聯賽打滾，球會累計270次上陣，攻入72球，其中在效力狼隊的兩年半，他92次上陣入33球。根夏上季英超射入15球，為狼隊首席射手，入球比任何一位曼聯球員都要多。