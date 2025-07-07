迪亞斯缺席祖達喪禮　同日與網紅開P跳舞　遭網民圍攻忘恩負義

西班牙《馬卡報》報道，利物浦前鋒路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）缺席隊友迪亞高祖達（Diogo Jota）的喪禮，同日在哥倫比亞出席商業活動及私人派對，被影到與KOL談笑風生及一起跳舞。報道表示，迪亞斯的行為引起爭議，甚至激怒利物浦的球迷。

路爾斯迪亞斯的社交網站被大量網民攻陷，批評他忘恩負義，當大部分隊友出席祖達喪禮的同一日卻去參加派對，叫他離開利物浦，亦有人認為他敏感度不足。兩年前，路爾斯迪亞斯的父親被綁架，祖達當時在入球後高舉路爾斯迪亞斯的球衣以表示對隊友的支持。



雲迪積克及安德魯羅拔臣等利物浦球員出席祖達的喪禮。（路透社）

祖達在當地時間上周四凌晨與弟弟安達施華遇上車禍身亡，終年28歲。祖達兄弟的喪禮在葡萄牙舉行，上周五下午設靈，上周六早上出殯。在領隊史諾帶領下，大部分利物浦球員都有出席喪禮，包括隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）、安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）、加普（Cody Gakpo）、格雲貝治（Ryan Gravenberch），但亦有少部分利物浦球員缺席，例如艾利臣比加（Alisson Becker）、穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）、蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）及路爾斯迪亞斯。

路爾斯迪亞斯不是唯一缺席的利物浦隊友，但為何只有一人被批評得最狠？因為網民發現，在祖達出殯的同一日，路爾斯迪亞斯出現在網紅的直播影片之中。從片段所見，這位28歲哥倫比亞國腳與網紅有說有笑，還一起跳舞。據報，路爾斯迪亞斯在哥倫比亞出席商業活動及派對。

網民發現，迪亞斯在上周六參加一個活動，與網紅有說有笑，還一起跳舞。（網上圖片）

網民發現，迪亞斯在上周六參加一個活動，與網紅有說有笑，還一起跳舞。（網上圖片）

再者，路爾斯迪亞斯與祖達並非萍水相逢的隊友那麼簡單。當路爾斯迪亞斯效力波圖時，正是租住祖達的物業。當路爾斯迪亞斯在2022年初從波圖轉投利物浦，祖達願意無條件跟他提早解除原定還有半年的租約，歡迎當時這位新隊友轉會來投。在2023年，當路爾斯迪亞斯的父親被綁架時，祖達在英超入球後高舉迪亞斯的球衣，向他表達支持。

西班牙《馬卡報》報道，路爾斯迪亞斯缺席祖達喪禮、留在哥倫比亞出席活動的表現引來爭議，並觸怒了利物浦球迷。路爾斯迪亞斯在3日前於社交網站撰文，悼念祖達，如今這個帖子的留言版已被網民攻陷，紛紛批評他忘恩負義。有一個獲得超過7000個讚好的留言稱：「我無法接受，你在隊友喪禮那天，還在直播中跟網紅嘻嘻哈哈。」