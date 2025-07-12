東亞錦標賽直擊︱國足鬥日本輸0：2　下仗鬥香港為面子而戰

東亞足球錦標賽決賽周第二輪比賽， 中國隊（國足）今晚（12日）硬撼日本。最終以兩球不敵日本。

01體育記者 袁志浩 韓國直擊



東亞足球錦標賽第二輪賽事，中國對日本。（袁志浩攝）

今場賽事有1661位球迷入場，開賽7分鐘，日本一次角球攻勢，綱島悠斗力壓中國守衛頂斜。11分鐘，日本右路進攻，田中聰直線傳予禁頂細谷真大，細谷背後向龍門轉身抽射皮球直飛遠柱，射破顏駿凌十指關先開紀錄。

日本隊細谷真大接應直線後轉身抽射得手，先開紀錄。（袁志浩攝）

17分鐘，中國隊中路搶得皮球，張玉寧突圍起腳施射，日本門將早川友基衝出封位力保不失。10分鐘後，日本左路進攻傳中，細谷真大伏兵門前跳頂未能命中。37分鐘，中國隊在日本門前多返起腳但未能命中。

52分鐘，中國隊左邊抽射被早川友基擋出。63分鐘，望月海輝上前助攻一腳遠射，國足門將顏駿凌未及看清來球被射破，日本領先2：0。

其後日本未能增添紀錄，中國偶有突擊又未能把握，最終日本以2：0擊敗中國，兩戰兩勝下以得失球差壓過韓國升上榜首，下場日本將與韓國爭奪冠軍。中國則會遇上香港，為面子而戰。

日本亦有不少支持者到現場打氣。（袁志浩攝）

日本正選名單：

門將：【12】早川友基

後衛：【25】綱島悠斗、【22】植田直通、【5】長友佑都（隊長）

中場：【2】望月海輝、【17】宇野禪斗、【8】田中聰、【20】俵積田晃太

前鋒：【21】佐藤龍之介、【10】細谷真大、【11】原大智

中國正選名單：

門將：【1】顏駿凌（隊長）

後衛：【2】劉浩帆、【5】朱辰傑、【4】蔣聖龍、【24】汪士欽

中場：【16】巴頓、【14】高天意、【10】韋世豪、【6】黃政宇、【15】王鈺棟

前鋒：【9】張玉寧（隊長）