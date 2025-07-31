阿仙奴對熱刺︱阿仙奴地庄應戰新兵板凳待命　熱刺孫興慜先列後備

【阿仙奴對熱刺/啟德體育園】英超亞軍阿仙奴今晚（31日）晚於啟德主場館對歐霸盃冠軍熱刺，上演「香港足球盛會2025」重頭戲「北倫敦打吡」。



阿仙奴 VS 熱刺

7月31日 19:30開賽

電視直播：

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阿仙奴正選陣容：



1 大衛拉耶

4 賓韋特、2 威廉沙列巴、15 積及基奧柯、49 利維斯史基利

8 馬田奧迪加特、41 迪格蘭賴斯、16 基斯甸洛加特

7 布卡約沙卡、29 夏維斯、11 加比爾馬天尼利



後備：35 錫福特、51 祖殊尼高斯、3 基斯甸摩斯基拿、14 基奧基利斯、17 辛真高、19 李安度杜沙特、22 尼華尼利、23 米基爾馬連奴、24 雷斯尼爾遜、28 森比盧干加、36 蘇比文迪、38 高比利、43 伊斯美卡比亞、48 歷高斯、56 麥斯道文、71 夏利文安奴斯、89 沙文



熱刺正選陣容：



1 古里莫維卡里奧

23 柏度樸路、17 基斯甸羅美路、37 雲迪雲、24 迪積史賓斯

30 賓坦古亞、29 柏比沙亞

20 古度斯、15 貝治華、28 威爾遜奧度拔

9 李察利臣



後備：31 堅斯基、40 班頓奧斯甸、4 奇雲丹素、7 孫興慜、8 比蘇馬、10 占士麥迪臣、11 馬菲斯泰爾、14 艾查格雷、18 梁民赫、22 班倫莊臣、33 賓戴維斯、43 占美當尼、50 艾波特、80 胡斯高域

