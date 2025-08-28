全運會門票8.28公開發售｜須實名制購票 香港八主辦項目票價公佈
撰文：趙子晉
出版：更新：
第十五屆全運會將在今年11月在粵﹑港﹑澳三地舉行，十五運組委會在8月13日公布票務安排及票價，香港賽區舉行的8個項目，票價由55港元至549港元不等，全運會門票將在8月28日公開發售。
今年11月舉行的粵港澳全運會，今日公布售票安排，三地門票同在官方票務平台發售，所有用戶需要以實名開戶，在8月28日開售首批門票。香港今屆聯合主辦全運當中8個項目及3個殘特奧會項目，包括沙灘排球﹑男子手球﹑男子22歲以下組籃球及七人欖球是首批開售的項目，28日起可以購票，而場地單車﹑劍擊﹑高爾夫球﹑三項鐵人及殘特奧會項目，分別在9月及10月根據賽程分階段售票。
全運會香港賽區的票價由55港元至549港元不等，近年被受港人注目的劍擊，最便宜110港元即可欣賞應屆世界冠軍蔡俊彥及兩屆奧運金牌得主張家朗的英姿，當中票價最昂貴是U22男子籃球，最高票價為549港元，而殘特奧會香港3個舉辦項目，票價統一為人民幣20元（即港幤22元）。除了網上購票平台，香港11間中旅社是指定銷售點，門票同樣在8月底開售。註冊購票戶口
全運會2025｜香港項目及比賽地點或場館
籃球（男子22歲以下組）：香港體育館
場地單車：香港單車館
劍擊：啟德體育園體藝館
高爾夫球：粉嶺高爾夫球場
手球（男子）：啟德體育園體藝館
七人欖球：啟德體育園主場館
三項鐵人：中環海濱
沙灘排球：維多利亞公園
以上為八個競賽項目，香港亦會承辦群眾項目保齡球，將在啟德體育園作賽。
