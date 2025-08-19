美網｜黃澤林資格賽旗開得勝 次圈撼意大利球手附NowTV直播資訊
撰文：吳慕兒
出版：更新：
香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）出戰美國網球公開賽資格賽，首圈順利以6：4、6：2擊敗盧森堡球手洛迪殊（Chris Rodesch），下一圈會迎來更大挑戰，面對資格賽16號種子、意大利球手基簡迪（Matteo Gigante），繼續力爭生涯首戰大滿貫正賽圈。
黃澤林美網資格賽旗開得勝
黃澤林早前打入辛辛那堤大師賽首圈，之後在墨西哥坎昆挑戰賽晉身16強，今周轉戰四大滿貫之一的美國網球公開賽（美網）資格賽，再次挑戰大滿貫正賽圈資格。
21歲的黃澤林首圈對手洛迪殊身高達1.98米，但無礙Coleman發揮，全場發球獲5次Ace，較對手還要多一次，而且未有出現雙錯誤，第一發球成功率高達8成，當中83%最終能順利得分，4次破發機會3次把握得到之下，順利以6：4、6：2連贏兩盤擊敗洛迪殊晉級。
次圈撼意大利球手
明日（20日）香港時間晚上11時鬥基簡迪，這位意大利球手目前世界排名130，較排第172位的黃澤林高42位，亦是今次資格賽的16號種子。23歲的基簡迪今年曾在法網正賽次圈爆冷擊敗希臘球手施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）闖入第3圈，黃澤林能否再次擊敗強敵，向夢想邁進多一步？Now TV 630台明晚11時會有免費現場直播。
美網資格賽共有128位球手參加，一共分成16個組別、每組8人參賽。8人會以淘汰制爭出線，連贏3場的球手，便可取得正場入場劵。在黃澤林身處的組別，基簡迪是排名最高一人，因此Coleman如能擊敗對方，晉身這組的資格賽決賽，便有相當大機會再晉一級打入美網正賽。
Now 630台 美國網球公開賽資格賽第2輪
8月20日 2300 黃澤林 對 基簡迪
