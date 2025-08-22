曹星如重返職業拳擊　22連勝掀全城熱潮　轉戰業餘衝擊奧運夢落空

2017年，人稱「神奇小子」的曹星如（Rex Tso）險勝日本前世界冠軍河野公平，職業生涯22連勝，Rex被打到「口腫面腫」﹑左眼腫得像乒乓球般大，這一幕印在不少港人的腦海中。闊別多年，曹星如今周日（24日）將在馬尼拉復出，再戰職業擂台，離開職業拳壇的8年間，Rex又如何度過。



2011年轉打職業的曹星如，為原本沉寂的香港拳壇帶來變化，掀起一股拳擊熱。2015年回歸香港主場，連勝走勢累積至超過20場，每次主場出擊也成為全城熱話。2017年10月，曹星如在會展惡鬥日本前世界冠軍河野公平，力爭22連勝，賽前宣傳鋪天蓋地。

原本12回合的賽事，曹星如與河野公平僅戰7個回合，曹星如意外與對手撞頭，左眼隆起像乒乓球一樣大，最後曹星如以點數勝出，取得22連勝，賽後Rex被眾人抬起慶祝，手持腰帶的他不禁落淚。

對戰河野公平一仗，曹星如以點數險勝，他的左眼受傷而回。（資料圖片/余俊亮攝）

不過，曹星如獲勝後，網上世界對他的勝利留下一片紛擾，而Rex即被送往醫院，治理左眼的傷勢，醫生坦言最壞打算有可能失明。Rex隨後一直養傷，直至2018年11月，他宣布暫別職業拳壇，轉戰業餘拳擊，並以東京奧運資格為目標。

隨着世界遺材賽取消，曹星如（左）未能透過賽事再爭奧運資格。（Olympic Channel）

參加奧運，是曹星如的夢想之一，從職業拳的12回合「長途賽」，轉打3個回合的「衝刺賽」，當時年過30的Rex適應也不容易，正當他努力改善入局慢的缺點時，世界忽然「生病了」，東京奧運延後一年，奧運資格賽由武漢移師約旦，8強不敵應屆業餘世界冠軍﹑烏茲別克拳手米薩夏利諾夫（Mirazizbek Mirzakhalilov），其後再負伊朗拳手，東京奧運夢碎。

大型運動會從來都是業餘拳擊的最大目標，失落奧運後，曹星如在2023年代表港隊出戰杭州亞運，惜在32強不敵泰國拳手止步。曹星如再度衝擊奧運資格，在曼谷舉行的終極資格賽，首圈遭阿塞拜疆的拳手擊敗，奧運夢再一次落空。

曹星如在杭州亞運拳擊男子57公斤首圈止步。（資料圖片／楊宇翹攝）

休息一年多，縱然曹星如沒有站上擂台，但他一直訓練跑步，保持體能狀態，直至今年7月，Rex宣布重返職業擂台，與菲律賓的Vergilio Silvano交手，力爭延續其職業生涯不敗紀錄。