美網︱黃澤林再遇禾頓如何能贏？一大關鍵決勝負Now電視免費直播

21歲香港球手黃澤林（Coleman Wong），在美國網球公開賽（美網）首度晉身大滿貫賽事正賽圈，已能在首圈順利晉級，他周四（28日）會在次圈面對澳洲球手禾頓（Adam Walton），力爭延續神奇之旅，再創香港網球歷史新一頁。

二人的最新世界排名相差81位，今年3月Coleman又曾在邁阿密大師賽不敵禾頓，牌面上看似處於下風，但其實Coleman去年亦曾擊敗禾頓，加上發球強勁，絕對有能力跟對方一戰。Now 630台繼續有免費直播。



黃澤林在美網晉身男單次圈。（路透社）

網球︱黃澤林前香港3球手曾晉大滿貫正賽 葉觀雄溫網負方賽奪亞

美國網球公開賽男單次圈

8月28日 黃澤林 對 禾頓

晚上11時起 Now 630台直播



黃澤林美網4連勝 對手禾頓曾在3月贏Coleman

黃澤林成為香港歷來首位公開賽年代男單球手晉身大滿貫正賽，今屆美網先在外圍賽「過三關」，連贏3場後晉身正賽首圈，面對世界排名較他高102位的高華捷域（Aleksandar Kovacevic），強勁的發球再成得分利器，全場開出22個Ace球，加上對手失誤頻頻9次發球雙錯誤，順利以6：4、7：5、7：6連贏三盤過關。

次圈他再次遇上禾頓，二人曾兩度較量。今年3月的邁阿密大師賽，持外卡參賽的黃澤林連過兩關，當中次圈擊敗賽事13號種子、美國球手舒爾頓（Ben Shelton）贏盡掌聲，第3圈遇上禾頓力戰3盤下敗陣。然而細看數據，Coleman只要發揮本身應有水平，絕對有能力擊敗禾頓。

黃澤林美網男單次圈對手禾頓。（Getty Images）

黃澤林 VS 禾頓

黃澤林：21歲 / 身高：1.91米／（實時）世界排名 156／右手握拍（雙手反手）

禾頓： 26歲 / 身高：1.83米／（實時）世界排名 75／右手握拍（雙手反手）

26歲的禾頓，晉級美網次圈後實時世界排名由85升上75，他在2022年轉打職業賽，四大滿貫賽事從未曾突破次圈。他與Coleman一樣都是右手握拍，雙手反手，是個底線型球員，抽擊力強，防守出色，表現亦相對穩定。

反觀年輕5歲的Coleman，表現起伏確相對較大，然而比較二人，Coleman的身高有一定優勢，發球力量亦更強。邁阿密大師賽一戰，黃澤林雖落敗，但比賽其實十分緊湊，這場打了近2小時20分鐘的比賽，Coleman全場獲得102分，較禾頓還要多1分。細看比賽數據，Coleman發球最高時速達217公里，第一發球平均有199公里，第二發球亦有179公里，反觀禾頓在3項數據分別為：210公里、193公里及166公里，Ace球方面黃澤林亦以15：11贏對手，可見他在發球上的優勢。

強勁發球是黃澤林一大武器。（路透社）

Coleman上次不敵禾頓主因：失誤較對手多

Coleman得分、Ace球都較對手多，落敗最大因素就是失誤亦多過禾頓——41次無壓力下失誤（Unforced errors），較禾頓多8次。在差距不大的比賽，就成為勝負分野。該仗黃澤林有7次破發機會，把握到3次；禾頓只有4次，已把握到3次，同時救出4個破發分。

比賽關鍵時刻能否把握，逆境如何應對，相當考驗球手的經驗和心理質素，職業賽經驗較豐富的禾頓，在這方面暫時無疑稍為佔優。然而去年9月在泰國上演的Nonthaburi 4挑戰賽，Coleman在8強只花1小時16分鐘，便以6：4、6：4直落兩盤擊敗禾頓，可見只要穩定發揮水平，他絕對有能力擊敗對方。

禾頓力爭個人首度晉身大滿貫第3圈。（Getty Images）

禾頓上輪挫22號種子未滿足：「我不想就此停下」

禾頓近期狀況不錯，剛在辛辛那提大師賽次圈爆冷擊敗12號種子丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev），晉身第3圈；他在美網首圈力戰4盤擊敗22號種子、法國球手坎伯特（Ugo Humbert）後，信心爆棚，揚言：「我不想就此停下，渴望持續推動自己向前。」

狀態正勇的禾頓不易應付，這位澳洲球手力爭個人首度晉身大滿貫第3圈，黃澤林必須打出如上仗一樣的平穩及高水平，才有機會獲勝並再次開創香港網球歷史新一頁。