亞洲東區女排賽｜港隊逆轉蒙古取首勝　詹穎琳：我們就是打不死

「亞洲東區女子排球錦標賽」一連6日在伊利沙伯體育館上演，香港隊今日（27日）初登場鬥蒙古，港隊在落後兩局下取得逆轉勝，全場球迷陷入瘋狂，同時鎖定四強位置。香港隊主將詹穎琳獨取26分，她指球隊今仗展示韌力，直言：「我們就是如此打不死」。



香港第3度主辦「亞洲東區女子排球錦標賽」，香港隊在主場與中國、韓國、中華台北、澳門及蒙古爭奪錦標。香港隊被編入A組，避開中國、韓國，與蒙古及中華台北同組，力爭出線。

港隊女排今日（27日）在伊利沙伯體育館初登場鬥蒙古，首兩局戰情相若，主場出戰的香港隊稍處下風，兩局同樣以23：25落敗。港隊女排第三局不容再失，港隊一度落後13：17，幸好及時回勇連取6分，雙方在局末拉鋸，香港隊憑方家宜「食叉燒」及對手犯規，以24：22領先，但港隊未能把握兩次「Set Point」被追至「刁時」。經過3次「刁時」後，港隊以28：26險勝，扳回一城，現場的氣氛更加熱烈，「香港加油」的呼叫聲不絕於耳。

香港隊幾經辛苦拿下首局，第四局卻未能延續氣勢，開局連失5分，初段被拉開6分差距，港隊未有就此洩氣，逐分逐分將差距追回，另一主攻沈嵐頻頻得手，力追至20：20平手，並以25：23再下一城追平。連追兩局的港隊氣勢延至決勝局，大部分時間維持2至3分優勢，最後蒙古球員觸網犯規，香港隊以15：11完成逆轉勝。

與蒙古、中華台北同列A組的香港隊，取得今屆亞洲東區女排賽首場勝仗，而蒙古兩戰兩敗篤定出局，香港隊同時鎖定四強席位，周四（28日）將鬥中華台北，力爭首名晉級。

港隊主攻手詹穎琳今仗貢獻26分，不少關鍵分也是由她操刀，「詹詹」指蒙古近年進步不少，賽前預期是硬仗一場，她表示港隊首兩局節奏有點急，隊友之間沒有太多溝通，當隊長余映姿在陣時，球隊逐漸找回節奏。

「讓二追三」，對港隊女排並不陌生，早前6月舉行的亞洲女排國家盃中，香港隊曾經先落後兩局下反勝，詹詹都笑言嚇得不輕。香港隊第四局一度落後6分，其後照樣收復失地，詹詹認為今仗正好展示港隊女排的精神面貌，「0:5落後時，我都不知道如何追回差距，我們都是做好自己，今場正正顯示我們的韌力，我們就是如此打不死。」

香港隊0：2落後時陷於苦戰，梁雅貽認為現場球迷幫助不少，「上次在越南（亞洲女排國家盃）對印度時同樣先輸兩局，當時雙方球迷人數差不多，但今次在伊館主場，場地雖然小一點，但有不少香港球迷入場，感覺比上次震撼。」

亞洲東區女子排球錦標賽2025



地點：伊利沙伯體育館

日期：2025年8月26至31日

票價：$60（8月26至28日）﹑$100﹑$150（8月30至31日）

售票平台：城市售票網，即日發售

參賽球隊：中國﹑香港﹑韓國﹑澳門﹑蒙古﹑中華台北

