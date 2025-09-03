港足日與夜．體能教練Steven 1︱棄光環改變港足　以助球員為己任

在英超球會工作抑或是為香港隊效力，你會如何選擇？

現任足總運動科學部主管黃珽琨（Steven）選擇了後者，他同是港足體能效能教練。小時候夢想穿起港隊波衫，卻成不了職業球員，這個遺憾加上在英超球會做實習生的經歷，讓他要以幫助本地球員為己任，同時加深大眾對體能教練的認識。

「如果我有能力令自己成長的地方，變成我渴望的工作環境，別人也嚮往加入，為什麼我不去做？」用另一個身份，他終究也實現了成為香港隊成員這個心願。

攝影：梁鵬威



「做運動科學的人，介紹自己時都會開玩笑地說，我們都是由一個失敗的運動員開始的。」Steven打趣道。他也不例外，小一起已在校舍內的七人硬地場「打滾」，小四、五開始參加校隊，以及當年的麥當勞青訓計劃。

他就讀的中學位於香港大球場旁，經常到維園、摩頓臺「跟隊」，由放學踢到球場關燈，「我落街場的年代，就是聽着黃威的名字；看Philip（陳肇鈞）與夏志明踢波。」可是從守門員踢到前鋒，再墮後踢中堅，Steven發現自己無法達至職業足球員的水平。

踏上運動科學這條路，是因為小時候已熱愛足球。（梁鵬威攝）

熱愛足球 以另一身份繼續貢獻

中學時數學、理科都試過不及格，Steven曾經以為自己跟科學完全不可能扯上關係，文憑試後到外地升讀大學，本想修讀體育營銷（Sport Marketing），卻被姐姐的一句話擊中。

「你做什麼決定也無所謂，問題是你甘不甘心？」

他不甘心，市場營銷固然能有所作為，但他更渴望直接地幫助運動員，選擇了運動科學，「我的出發點是，想做一些別人做不到的事」。換個方向，他發現自己仍能以足球為事業，「大學學士學位第一次考試，及格要40分，講師給我39分。我很不忿氣，沒有理科的背景，我便每天到圖書館『摺』」。

沒有計劃，反讓我可靈活地走位。機會來到便隨遇而安，最重要你百份百專注在當下。

從學士讀到耐力運動生理學博士，從來都不在Steven的計劃之內。（受訪者提供）

從沒長遠計劃 但勝在夠主動

從學士讀到耐力運動生理學博士，不在他的計劃之內，靠的就是對足球的滿腔熱誠。「我並非沒有追求的事，而是世界變得太快，很難趕上；沒有計劃，反讓我可靈活地走位。機會來到便隨遇而安，最重要你百份百專注在當下。」

「我每日都給自己訂立一個目標，就是今天的我要比昨天的我好。」

更重要是他有主動的勇氣，這是在英國升學時養成的習慣——學士畢業後剛好看見英超球隊般尼茅夫招聘，自覺能力不夠仍膽粗粗申請，結果獲錄取；碩士畢業論文也是靠詢問球會索取球員數據去完成；他又會網上搜尋合適的教授，寄電郵給對方去爭取成為其博士學位學生；甚至2022年加入足總做兼職，也是透過LinkedIn聯絡當時的港足體能教練Mathew Pears而成事，兩人本來互不相識。

有什麼想做就先去試。成功的話你就由零直達一百，但沒有試，就只會一直是零。

2022年加入足總做兼職，Steven是透過LinkedIn聯絡當時的港足體能教練Mathew Pears，兩人本來互不相識，但主動成就了今天的他。（梁鵬威攝）

「現時科技發達，有什麼不明白就先去問，有什麼想做就先去試。成功的話你就由零直達一百，但沒有發問，就只會一直是零。 」

對Steven而言，發問就是最好的學習方法。他現在仍會在網上與同行交流，聯絡簿上甚至有曼聯青訓教練的電話，「我好奇的都是我應該要知道、渴望知道的事，而非因為抱着人有我有的心態」。

成為一個比昨天好的自己，是Steven每日的目標。（梁鵬威攝）

英超實習生開眼界 望有日香港能趕上

在英超般尼茅夫那近半年實習生經歷，讓他更確定「足球」是他最渴望的事。

當年是般尼茅夫升班英超的第二季，前英格蘭國腳韋舒亞剛剛從阿仙奴外借加盟，Steven有機會跟名帥哈利列納交流之餘，也見識到10年前的英國中小型球會，即使是青年軍都已經很專業。

「我這一輩子首次見識到何謂高效的工作環境。不是說大家死做爛做，也不是各持己見爭論得面紅耳赤，我們的團隊有很多人，但辦公室內很安靜的。」

「這是因為我們的思維是同步的，每個人都很有要求，也知道彼此都追求同一個水平，想幫助球員發展。這一種對事對足球的執著，令我未來想繼續身處在這個環境之中。」

在英超般尼茅夫遇上名帥哈利列納。（受訪者提供）

單是般尼茅夫的U16至U21梯隊，一場比賽都會有4名實習生協助分析，且分工明確，各自專責研究球賽與教練行為（coaching behavior）、死球戰術與對手。

「這跟我小時候在香港經歷過的完全不一樣。我經常會想，那些年香港在資源有限下，仍能『製造』出一個黃威；如果有一個完善的系統，我們會有多厲害？」

他自覺仍是井底之蛙，為了尋找答案，決定裝備自己，只為繼續走這條足球路。博士畢業之前，他曾經到車路士與英甲球會面試，幾乎獲得聘約；他相信現在的自己，要獲聘並非難事，但並沒有留戀英超球會的光環。

在英超般尼茅夫青年軍擔當實習生，讓Steven大開眼界。（受訪者提供）

那些年香港在資源有限下，仍能「製造」出一個黃威；如果有一個完善的系統，我們會有多厲害？

啟發他的是兩年前加入港超聯球隊香港U23，這支球隊只由本地年輕球員組成，曾被批評體能差，但在Steven加入後非但整季聯賽積分由1分升至9分，球員抽筋的情況也大幅減少。

「以前大家會說，後生仔冇氣很正常。但我想令大家知道，只要有合適的訓練，香港小將都可以達到高水平——即使踢到70分鐘，我仍有信心球員能『chur』爆任何人。現在大家反而會說，『後生』正是球員體能好是原因，整個觀念都扭轉了。」

如果我有能力令自己成長的地方，變成我夢想中的工作環境，為什麼我不去做？這種成就感，比在英超球會工作更大。

讓香港擁有自己嚮往的文化，成就感比在英超工作更高。（梁鵬威攝）

Steven今年5月正式成為港足體能效能教練，同時掌管足總運動科學部，他感覺自己可以貢獻更多，「如果我有能力令自己成長的地方，變成我夢想中的工作環境，變得其他人都會嚮往加入，為什麼我不去做？」

「這樣的成就感，比我跟別人說在英超球會工作更大。球會的成就不屬於我，也不必有我，英超工作過就足夠，現在科技這麼發達，要學習的事不必在那裡學，一定有其他方法。」

Steven用另一種方法達成了穿起港足球衣的夢想。（梁鵬威攝）

以幫助球員為己任

他用另一種方法達成了穿起港足球衣的夢想，用另一種身份與黃威與陳肇鈞在場上合作，這都是金錢或名氣無法媲美的。

「我最感觸的是葉鴻輝第100次為港隊上陣，因為我記得很清楚，2009年東亞運足球決賽，我放學後跑去大球場（睇波）；互射十二碼時，我又特意走過另一邊看台睇他把關。」

那一天早上Steven特意找回相片，告訴阿輝這個故事。「在彼此都經歷了這麼多後，我們的距離又再拉近了，原來我一直都在這個圈子內。」球員成為了他在本地球圈的見證，曾經同隊的林學曦即使轉投九龍城，他都會入場支持；見證劉家喬第一次為大港腳上陣，賽後不禁拍照留念；甚至遠赴上海支持港足後衛陳晉一。

2009年東亞運足球決賽，Steven在葉鴻輝身後看着他把關。（受訪者提供）

記者着Steven揀選地方拍攝專訪照片，他毫不猶豫說要與球員一起分享這個時刻，「我生涯最值得紀念的不是一個地方，而是一班球員」。

生於斯長於斯，Steven的歸屬感正正展現在工作之中，讓香港球員提升表現，甚至勝過外援，是他工作的最大願景。

專訪的下一集，他會訴說如何把運動科學帶入香港足球，港足體能教練的工作，是否真的只有帶領球員熱身這麼簡單？只要有理論基礎地收集數據，原來可以更客觀地評估球員，香港足球的未來，本該有運動科學的位置。