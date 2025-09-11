羽毛球香港賽第三日焦點賽程 鄧謝配黃金時間鬥丹麥爭晉級
撰文：趙子晉
出版：更新：
世界羽聯（BWF）香港羽毛球公開賽，香港隊餘下兩對混雙組合，洪魁駿／曾曉昕先在中午時份登場，鄧俊文／謝影雪則在晚上黃金時間鬥丹麥組合，齊爭入8強。
香港羽毛球公開賽9月11日焦點賽程
一號場
第1場 女單16強 王祉怡（中國）對 仁平菜月（日本）
第4場 女雙16強 志田千陽／五十嵐有紗（日本）對 阿比恩尼／拉瑪丹蒂（印尼）
第11場 男雙16強 梁偉鏗／王昶（中國）對 Leo Rolly CARNANDO／Bagas MAULANA（印尼）
第12場 混雙16強 鄧俊文/謝影雪（香港） 對 維斯達格／畢姬絲汀（丹麥）
二號場
第4場 女單16強 韓悅（中國）對 張文玉（加拿大）
第5場 女雙16強 陳康樂／蒂娜（馬來西亞）對 Febriana Dwipuji KUSUMA／Meilysa Trias PUSPITASARI（印尼）
第6場 混雙16強 洪魁駿／曾曉昕（香港） 對 托夫特／瑪格倫（丹麥）
第9場 女單16強 宮崎友花（日本）對 郡司莉子（日本）
第11場 女雙16強 譚寧／劉聖書（中國）對 廣上瑠依／保原彩夏（日本）
第13場 男單16強 周天成（中華台北）對 佐治（印度）
三號場
第2場 混雙16強 蔣振邦／魏雅欣（中國）對 高家炫／吳夢瑩（中國）
第6場 女單16強 拉查諾（泰國）對 邱品蒨（中華台北）
第13場 男單16強 李詩灃（中國）對 渡邊航貴（日本）
