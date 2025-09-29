亞冠精英聯賽HOY一連三日免費直播 國慶日睇陳晉一鬥蔚山
亞洲聯賽冠軍盃精英聯賽第二輪今周上演，HOY TV由今晚（29日）起一連三日現場直播7場賽事，當中周三（10月1日）國慶日晚上直播上海申花主場對韓國代表蔚山HD，有機會欣賞陳晉一披甲獻技。
亞冠精英聯賽第二輪
9月29日（周一）
晚上9:40 拿薩夫 對 希拉爾 HOY 76台
晚上11:55 艾加拉法 對 艾爾索達 HOY APP
9月30日（周二）
下午5:55 廣島三箭 對 上海海港 HOY 76台
晚上8:10 成都蓉城 對 FC江源 HOY 76台
晚上11:55 艾薩德 對 FC沙迦 HOY APP
10月1日（周三）
下午5:55 神戶勝利船 對 墨爾本城 HOY 76台
晚上8:10 上海申花 對 蔚山HD HOY 76台
