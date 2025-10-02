亞冠盃2HOY免費直播香港時間表　大埔東方分頭出擊︱附直播連結

亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽第二輪今周上演，HOY TV今（2日）會免費直播5場賽事，當中包括兩支香港代表大埔與東方的比賽。



亞冠精英聯賽第二輪



10月2日

晚上3:45 FC麥克阿瑟 對 FC北京 HOY 76台

晚上6:00 東方 對 南定 HOY 76台

晚上6:00 浦項制鐵 對 FC卡雅 HOY App

晚上8:15 河內公安 對 大埔 HOY 76台

晚上8:15 拉查武里 對 大阪飛腳 HOY App



HOY 76台網上直播連結：HOY TV

大埔上月主場首戰亞冠二，即擊敗澳職代表麥克阿瑟，暫排小組第一，今周作客越南繼續搶分；東方首場對大阪飛腳，全場只得一次射門，但仍憑基華尼頓射入世界波破蛋，最終落敗，暫列小組包尾。