亞冠盃2HOY免費直播香港時間表 大埔東方分頭出擊︱附直播連結
撰文：袁志浩
出版：更新：
亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽第二輪今周上演，HOY TV今（2日）會免費直播5場賽事，當中包括兩支香港代表大埔與東方的比賽。
亞冠精英聯賽第二輪
10月2日
晚上3:45 FC麥克阿瑟 對 FC北京 HOY 76台
晚上6:00 東方 對 南定 HOY 76台
晚上6:00 浦項制鐵 對 FC卡雅 HOY App
晚上8:15 河內公安 對 大埔 HOY 76台
晚上8:15 拉查武里 對 大阪飛腳 HOY App
HOY 76台網上直播連結：HOY TV
大埔上月主場首戰亞冠二，即擊敗澳職代表麥克阿瑟，暫排小組第一，今周作客越南繼續搶分；東方首場對大阪飛腳，全場只得一次射門，但仍憑基華尼頓射入世界波破蛋，最終落敗，暫列小組包尾。
亞冠精英聯賽HOY一連三日免費直播 國慶日睇陳晉一鬥蔚山亞冠盃2︱大埔4人合作超靚組織入波 挫澳職麥克阿瑟：每場都想贏亞冠盃2︱東方全場僅一射門 基華尼頓世界波破網 不敵大阪飛腳亞冠二︱大埔鬥麥克阿瑟 倒戈哈利難忘挫富力贏港超：我已變成熟亞洲盃｜香港對孟加拉門票 10.2開售可抽獎贏電動車︱附購票連結港足與國內智能電動車合作 獲贊助逾100萬 任達華：入場撐港隊高級組銀牌︱北區中斷傑志今季全勝走勢 升班三季首度於盃賽晉級港超聯︱理文尾段連追兩球仍負傑志 主帥失望：球員不能畏首畏尾