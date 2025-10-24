英冠｜錫周三欠薪欠稅逾百萬鎊　陷破產保護程序　勢扣12分難翻身

英冠球會錫周三因拖欠英國稅務海關總署100萬英鎊稅款，已進入破產保護程序。



按英格蘭足球聯賽規定，球會進入破產保護時將觸發自動扣分機制，錫周三面臨扣除12個聯賽積分的嚴厲處罰。此舉將使本就在英冠墊底的謝週三積分降至-6分，保級形勢雪上加霜。

之前有報道指，錫周三泰國班主錢西里（Dechavorn Chansiri）在過去7個月內，5次拖欠球員薪酬，今夏更出現多名球員以超低轉會費集體離隊的異常情況。過去兩年執教表現理想的少帥丹尼路爾（Danny Röhl）離任將危機進一步擴大，而球迷今季更持續以抵制主場賽事的方式抗議管理層。

破產保護程序啓動後，獨立管理人將全權接管球會營運，實施債務重組與資產分配，期內球會需遵守轉會禁令與嚴格管控開支。若無法在破產保護期內找到新投資者，錫周三可能面臨降班至英甲甚至解散的極端後果。目前球隊在新帥彼達臣（Henrik Pedersen）帶領下在英冠11戰僅得6分，被罰扣分幾乎已宣告球隊護級無望。