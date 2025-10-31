全運沙排｜杜詠雯杜詠彤力戰吞敗　姊妹檔冀以表現報答球迷支持

在維多利亞公園舉行的全運會沙灘排球，今日（31日）正式上演，香港隊3對組合先後登場，兩對女子隊卻接連吞敗，當中杜詠雯／杜詠彤力戰重慶對手落敗，「杜氏姊妹」難得在香港出賽，即使未能旗開得勝，她們依然滿意表現，並感激球迷在炎熱的中午時份照常為她們打氣。



杜詠彤、杜詠雯今日初登場。（趙子晉攝）

沙灘排球是香港主辦的8個比賽項目之一，香港隊3對組合首日賽事先後亮相，兩對女子組合在中午登場，杜詠雯／杜詠彤先在主場鬥重慶二隊的韓金諭／楊子琦。「杜氏姊妹」開局稍後落後，其後一直力追，可惜以19：21先輸一局，維園主場的打氣聲不斷，「香港加油」、「杜詠彤、杜詠雯加油」此起彼落。這對港隊組合第二局同樣先落後，她們依然緊咬對手，一度追成12：12平手，惟其後再被拉開差距，再輸一局16：21，直落兩局告負。

杜氏姊妹力戰不敵重慶二隊組合。（趙子晉攝）

杜詠雯。（趙子晉攝）

杜氏姊妹由資格賽晉級，來到全運真正開賽的感覺是與別不同，「全運會是個大賽，與之前的資格賽完全不同，場上的注視都在自己身上，難免有點緊張，有份無形的壓力，但我們開賽的第一分，原來我們已經十分投入賽事中，好享受賽事。」

本地平時的沙排賽事，通常在其他康文署場地，規模當然不及維園今次的沙排場，除了兩個比賽場，還有數個場地用作熱身，杜氏姊妹笑言難得「霸佔」整個維園，可見有意在本地宣傳沙排，「好開心香港有機會主辦大賽，以往本地賽事都是使用一、兩個球場，從來未試過這樣（全運）的規模，香港今次舉辦全運真的想宣傳沙排這項運動，在市中心遭周圍的地標圍繞下打波，當然是很高興。」

難得在維園出賽，難免有無形壓力。（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

杜詠雯與杜詠彤過往經常代表港隊四出征戰，甚少機會在主場出戰，今次終於享受到主場之利，家人、朋友可以入場支持。當她們落後時，看台的打氣聲從不缺席，她們過往甚少聽到球迷的歡呼聲。即使杜氏姊妹在中午時份出賽，球場天氣炎熱，球迷們依然堅持打氣，她們特意感激家人、球迷的支持。

維園主場看台不乏學生觀戰。（趙子晉攝）

「我們十分感激大家特意來維園支持香港隊，當中有不少是學生，我們的家人今日都有入場，平時在香港甚少機會看我們比賽。無論是否認識我們都好，他們都頂着炎熱為我們打氣，坐在看台『乾煎』曬着的感覺都不好受，大家依然落力為我們打氣，真的非常感激大家，我們會繼續用心打好每一場。」

杜氏姊妹賽後向看台上的觀眾致意。（趙子晉攝）

即使杜氏姊妹今日吞敗，她們認為發揮依然理想，「我們發揮不差，保持練習的水平，落敗當然有一點可惜，希望未來小組賽延續好表現。」她們賽前以8強為目標，就算首場失利，同樣無損她們的信心，力爭小組出線，逐步向目標進發。

杜詠彤左飛右撲，贏得球迷掌聲。（趙子晉攝）