全運會游泳︱何詩蓓終與張雨霏交鋒　晉兩場短途準決賽再爭金

全運會2025游泳項目，何詩蓓周六晚贏得女子100米自由泳金牌後，今早（16日）隨即轉戰餘下兩個參賽項目、女子50米自由泳及50米蛙泳，並均順利晉級今晚準決賽。她在今屆賽事已經先後贏得200自及100自兩金。



全運會2025．游泳︱何詩蓓終與張雨霏交鋒，50自初賽輕鬆晉級。（全運會）

⬆️⬆️⬆️TVB Youtube頻道直播⬆️⬆️⬆️

50自初賽與張雨霏同場交鋒 再有對手退賽

9時15分她先在50自出場，她在初賽第6個小組的第3線出賽，她身旁的原本是第4線、100自亞軍的楊浚瑄，以及第5線的張雨霏。可是楊浚瑄並未上陣（DNS）。

何詩蓓與張雨霏隔着一條空出的泳道較量，初段稍為落後，但到中段漸漸追上，至尾段已稍為佔優，並游出25.07秒率先觸池，獲小組第一名，力壓以25.27秒獲小組次名的張雨霏，以總成績第三名晉級今晚7時多上演的準決賽。江西的程玉潔以24.75秒初賽首名晉級、浙江的吳卿風以24.90秒得初賽第二名。張雨霏以總成績第6名晉級，另一港將李芯瑤以25.50秒以第12名晉級。

全運會2025．游泳︱何詩蓓晉級50自準決賽。（全運會）

相隔10多分鐘出戰50蛙 同樣順利晉級今晚準決賽

何詩蓓稍稍休息10多分鐘，隨即在50米蛙泳再次出場，何詩蓓以31.10秒獲小組第二名，並以總成績第三名順利晉級同樣在今晚上演的準決賽。

她在50蛙項目的最強對手，是「蛙泳專家」唐錢婷，這位21歲上海泳將以30.25秒首名晉級，第二名為山西選手楊暢，時間為30.94秒。另一港將文薈喬亦以32.04秒第7名晉級準決賽。

何詩蓓首次參加全運會，雖然她在剛開賽時說有點緊張，但她愈游愈好，狀態大勇，以1分54.85秒贏得200米自由泳金牌，首次踏上全運頒獎台最高一格，繼而再在100自以52.89秒獲得今屆第二金。

何詩蓓。（新華社）