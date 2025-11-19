全運會．田徑︱兩大跨欄女神今夜9:15分對決　吳艷妮大戰夏思凝

女子100米跨欄絕對是全運會2025田徑項目焦點之一，中國兩大「跨欄女神」吳艷妮、夏思凝均順利晉身今晚9時15分的決賽，正面交鋒。



全運會．田徑︱吳艷妮首名晉級女子100米跨欄決賽。（全運會）

全運會．女子100米跨欄︱吳艷妮首名晉級今晚決賽

吳艷妮作為近年中國女子100米跨欄成績最優秀的選手，加上她敢言的作風，令她總是成為外界焦點人物。她在今早的初賽第3組登場，以12.98秒獲小組首名順利晉級，成績亦是初賽之中最佳，是唯一在初賽跑進13秒內的選手。

全運會．田徑︱香港選手呂麗瑤（左）初賽與林雨薇、夏思凝（中）同組，無緣決賽。（全運會）

全運會．女子100米跨欄︱呂麗瑤不幸與高手同組初賽止步

香港選手呂麗瑤、盛楚殷亦有參賽。不幸的是，即使呂麗瑤初賽跑出13.37秒的不俗時間，她與兩大高手林雨薇、夏思凝同組，二人分別以13.12秒、13.24秒獲小組頭兩名出線資格。初賽3組頭兩名共6位選手之後，緊接兩名成績最佳的選手亦可晉級，剛好有兩人成績較呂麗瑤快，令她無緣晉級。盛楚殷初賽成績13.71秒，同樣初賽止步。

同在今早上演的男子110米跨欄初賽，港將張宏峰寫下13.69秒個人最佳成績，以總成績第8名晉身今晚9時的決賽。

全運會．田徑︱夏思凝。（全運會）

女子100米跨欄決賽 今晚9時15分

焦點選手：吳艷妮、林雨薇、夏思凝



全運會．女子100米跨欄︱今晚9時15分吳艷妮大戰夏思凝

22歲的夏思凝成績雖及不上，吳艷妮、林雨薇兩位師姐（個人最佳時間均為12.74秒），但由於樣子標緻可人，常常成為媒體和網民的熱門話題。她的個人最佳成績為13.08秒，初賽跑出今季最佳的13.24秒，總成績第4名入決賽。

她今晚會在第5線出戰，次名晉級的林雨薇排第6線，吳艷妮第7線，與同獲「跨欄女神」稱號的師姐吳艷妮正面交鋒，相信會是今晚田徑賽事最受注目一戰。