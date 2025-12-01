F1卡塔爾站｜韋斯達賓奪冠　麥拿侖致命失誤　煞科日上演最終決戰

2025年F1賽季的倒數第二站，昨日（30日）在卡塔爾結束了一場充滿戲劇性的激戰，紅牛的韋斯達賓憑藉精準的進站策略取得分站冠軍，而原本處於優勢的麥拿侖雙雄則因戰術失誤而痛失良機。年度總冠軍的爭奪戰將延續至下周的阿布札比站，在煞科戰中終極上演。



F1卡塔爾站：韋斯達賓奪冠。（Getty Images）

2025年F1賽季的倒數第二站，昨日（30日）在卡塔爾結束了一場充滿戲劇性的激戰，紅牛的韋斯達賓憑藉精準的進站策略取得分站冠軍，而原本處於優勢的麥拿侖雙雄則因戰術失誤而痛失良機。年度總冠軍的爭奪戰將延續至下周的阿布札比站，在煞科戰中終極上演。

今站的關鍵一幕出現在第七圈，當時Alpine的加斯利與沙巴的侯根堡發生碰撞，觸發安全車進場。這時場上幾乎所有車隊都把握時間進站換胎，以避免在長達57圈的賽事中浪費時間。然而，麥拿侖車隊卻決定讓當時領先的皮亞斯特利，以及緊隨其後的諾里斯留在場上，試圖保留戰略彈性。最終，這個與所有對手背道而馳的決定付出了沉重代價。

F1卡塔爾站：韋斯達賓奪冠。（Getty Images）

F1卡塔爾站：韋斯達賓奪冠。（Getty Images）

當麥拿侖雙雄隨後進站時，重返賽道的位置已經落後於韋斯達賓。儘管皮亞斯特利全力追擊，甚至說服車隊提前進行第二次進站以爭取時間，但韋斯達賓仍然以接近8秒的優勢輕鬆奪下本賽季第七個分站冠軍。

諾里斯、皮亞斯特利賽後盡顯沮喪

皮亞斯特利錯失了本可輕鬆拿下的分站冠軍，賽後顯得非常沮喪。他最終以第二名衝線，並在通訊中直言「無言以對」。他在賽後訪問中表示：「很明顯，我們今晚沒有做對決定。我已經盡力做到最好，但這很難消化，我們會以團隊形式討論。」

諾里斯的損失更為慘重，他在安全車後被困在車群中，加上自身嘗試追趕時對賽車造成輕微損傷，最後僅以第四名衝線，甚至未能站上頒獎台。他坦言：「我們的決定是錯的，當事情發生時已經很清楚了。我們只是在賭博，而其他人沒有。」然而他在賽事末段超越了平治的安東尼利，多賺2分仍為他保留了關鍵優勢。

韋斯達賓則對麥拿侖的策略決定評價為「有趣的舉動」，並對紅牛車隊的果斷決定感到滿意。

F1卡塔爾站：皮亞斯特利得亞軍。（Getty Images）

F1卡塔爾站：諾里斯得第四。（Getty Images）

阿布札比決戰：總冠軍勝利條件

經過卡塔爾站後，諾里斯的積分優勢由原來的22分大幅縮小至僅餘12分。衛冕冠軍韋斯達賓則超越皮亞斯特利，暫列第二。

最後一站阿布札比大獎賽將是三位車手的生死決戰，數字上都有問鼎總冠軍的可能性。值得一提的是，三人現時同樣有七個分站冠軍，諾里斯的亞軍數量卻肯定多於另外兩人，因此諾里斯可算是仍然擁有「雙保險」。

諾里斯 408 分

1. 阿布札比站躋身三甲（15+），不用理會其他人成績；或

2. 相對失分不超過12分（韋斯達賓）和16分（皮亞斯特利），詳見下文。



韋斯達賓 396分（-12）

1. 阿布札比站贏得冠軍（25），諾里斯排第四（12）或更低；或

2. 阿布札比站獲亞軍（18），諾里斯排第八（4）或更低，皮亞斯特利沒有獲得冠軍（25）；或

3. 阿布札比站獲季軍（15），諾里斯排第九（2）或更低，皮亞斯特利沒有獲得冠軍（25）。



皮亞斯特利 392分（-16）

1. 阿布札比站贏得冠軍（25），且諾里斯排名第六（8）或更低；或

2. 阿布札比站獲亞軍（18），諾里斯排第十（1）或更低，韋斯達賓排第四（12）或更低。

