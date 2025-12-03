F1阿布札比站｜煞科戰麥拿侖陷入兩難　領隊回應外界棄車保帥猜測

F1賽季本周末將於阿布扎比煞科，兩位麥拿侖車手諾里斯以及皮亞斯特利均有機會爭奪總冠軍，前者更是位居榜首。然而，面對力爭衛冕的韋斯達賓步步進逼，麥拿侖必須面對是否發出車隊指令以「棄車保帥」的敏感問題。



諾里斯及皮亞斯特利在最後一站動向令人關注。（Getty Images）

面對外界熱烈猜測，麥拿侖領隊史迪拿（Andrea Stella）確認，車隊將在煞科戰前與兩位車手進行進一步討論 。他重申麥拿侖的「哲學和方針不會改變」 ，並強調車隊希望以「正直」（integrity）和「不讓車手驚訝」的方式來進行比賽 。史迪拿補充，只要任何一位車手「仍有條件」（in condition）爭奪總冠軍，車隊就會尊重，不會發出放棄另一名車手的指令 。

目前在車手榜上，諾里斯以408分領導群雄，皮亞斯特利則獲392分 。然而，由於紅牛車隊的韋斯達賓後上氣勢驚人，在卡塔爾奪冠後分數上升至396分，已超越皮亞斯特利並向諾里斯進逼 。

韋斯達賓仍有機會爭奪今季車手總冠軍。（Getty Images）

這種複雜的三方競爭，無疑令麥拿侖的處境更加艱難。史迪拿引用F1歷史上2007年和2010年的例子，指出在這種情況下，皮亞斯特利仍然有奪冠的可能。他總結道，讓兩位車手互相競爭是他們的方針，但直言最關鍵的是「必須能以我們兩位車手中的其中一位擊敗韋斯達賓」。

以下為三位車手獲得總冠軍的條件：

諾里斯 408 分

1. 阿布札比站躋身三甲（15+），不用理會其他人成績；或

2. 相對失分不超過12分（韋斯達賓）和16分（皮亞斯特利），詳見下文。



韋斯達賓 396分（-12）

1. 阿布札比站贏得冠軍（25），諾里斯排第四（12）或更低；或

2. 阿布札比站獲亞軍（18），諾里斯排第八（4）或更低，皮亞斯特利沒有獲得冠軍（25）；或

3. 阿布札比站獲季軍（15），諾里斯排第九（2）或更低，皮亞斯特利沒有獲得冠軍（25）。



皮亞斯特利 392分（-16）

1. 阿布札比站贏得冠軍（25），且諾里斯排名第六（8）或更低；或

2. 阿布札比站獲亞軍（18），諾里斯排第十（1）或更低，韋斯達賓排第四（12）或更低。



角田裕毅來年退居測試車手

另一方面，紅牛車隊則確認，日本車手角田裕毅在完成本賽季後，將不會獲得來年F1的正式車手席位，其位置將由紅牛二隊Racing Bulls（RB）的Isack Hadjar取代 。角田仍會在車隊中擔任測試及後備車手，為紅牛提供支援。