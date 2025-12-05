乒乓｜混合團體世界盃香港險勝法國　明日對德國成出線關鍵戰

香港乒乓代表繼續在成都出戰乒乓混合團體世界盃，力爭晉身最後4強。今日（5日）面對擁有勒邦兄弟的法國隊，雙方合演連場激戰，港隊以8：7險勝。

今日一戰後，港隊排名微升一級至第五位，明日再次一日兩戰，早上先對克羅地亞，晚上對德國相信是能否擠身準決賽的關鍵大戰。

港隊明日兩場比賽，港台電視36（RTHK TV 36）均有直播。



香港隊在次階段八強循環賽戰績／賽程：

3/11 負日本 2：8

4/11 勝瑞典 8：6

4/11 負韓國 5：8

5/11 勝法國 8：7

6/11 10:00 對 克羅地亞（港台電視36直播）

6/11 19:00 對 德國（港台電視36直播）



港台電視網上直播連結：https://www.rthk.hk/tv

杜凱琹/朱成竹在女雙為港隊對法國奠定勝局。（ITTF）

乒乓球．混合團體世界盃賽制是什麼？

混合團體世界盃的賽制為「15局8勝」，每場比賽會先進行混雙、女單、男單，然後按情況再鬥女雙、男雙，每場比賽都會打足3局，率先取得8局的隊伍獲勝。

港隊在首階段與中國身處同一小組，雖以局數1：8不敵中國，但最終壓過埃及以小組次名出線。根據賽制，進入八強循環賽後同一小組出線的隊伍不會重複碰頭，惟在小組的對賽成績則會帶到次階段計算。因此香港隊周五在八強循環賽完成4場賽事後，總成績排名顯示已出戰5場比賽，因為首階段對中國隊一仗的成績亦會計算在內。

港隊對法國首場混雙戰改派陳顥樺/朱成竹上陣。（ITTF）

八強循環賽︱香港8：7勝法國

第1場. 混雙︱陳顥樺/朱成竹 2：1 菲歷斯勒邦/帕華特（17：15，9：11，11：7）

第2場. 女單︱杜凱琹 1：2 夏洛特盧茨（9：11，5：11，11：3）

第3場. 男單︱黃鎮廷 1：2 西蒙高茨（9：11，11：9，5：11）

第4場. 男雙︱黃鎮廷/陳顥樺 2：1 阿歷斯勒邦/高茨（12：14，12：10，11：8）

第5場. 女雙︱杜凱琹/朱成竹 2：1 袁嘉楠/帕華特（11：5，9：11，11：2）



港隊變陣出擊 三場雙打皆獲勝

港隊在八強循環賽第一場，周三以負2：8日本，周四連戰兩場，上午以8：6勝瑞典，下午以5：8負韓國。連日交戰下變陣出擊，打頭陣的混雙組合由黃鎮廷/杜凱琹，換成陳顥樺/朱成竹，順利以2：1擊敗菲歷斯勒邦/帕華特。之後兩場單打亦分別改由黃鎮廷、杜凱琹出戰，均以1：2敗陣，港隊大分以4：5落後。

關鍵第4場的男雙戰，港隊派出「世一」組合黃鎮廷/陳顥樺，法國卻未派勒邦兄弟一起應戰，而是由哥哥阿歷斯勒邦夥拍31歲的高茨（Simon Gauzy）。首局雙方已經要打到刁時，法國組合以14：12先取首局，黃鎮廷/陳顥樺以12：10、11：8連贏兩局反勝2：1，大分追成6：6平手。

最後一場由杜凱琹/朱成竹出戰女雙，港隊先以11：5贏得首局，袁嘉楠/帕華特為法國以11：9追平，終極一局杜凱琹/朱成竹以11：2大勝對手，助港隊以8：7奠定勝果，保持爭入前4名晉級的希望。

港隊出線機會如何？為何明日鬥德國至為關鍵？

港隊目前在八強循環賽以總局數24勝37負排在第五，由於排第一、二位的中國和日本基本上已穩佔準決賽兩席，餘下兩席會由目前排第三至六位的德國、韓國、香港、法國競爭。

周六早上香港隊會先跟八強中實力相對較弱的克羅地亞交手，由於目前局數落後德國和韓國，如果要晉身前四，周六晚上7時對德國一戰亦不容有失。