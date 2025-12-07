F1阿布札比站｜韋斯達賓排頭位力壓麥拿侖雙雄　今晚上演終極對決

F1賽季煞科戰阿布札比大獎賽（Abu Dhabi Grand Prix）在周六（6日）晚完成排位賽，紅牛的韋斯達賓表現強勢勇奪首名出賽，麥拿侖的兩位爭冠對手諾里斯和皮亞斯特利則緊隨其後，堪稱為最後決戰提供了完美舞台。正賽將於香港時間周日（7日）晚上9時開始。



F1阿布札比站排位賽：韋斯達賓排頭位出賽。（Getty Images）

韋斯達賓在最後一節排位賽中跑出的兩圈成績都足以讓他獲得首名，最終他以0.201秒的優勢擊敗諾里斯，後者則僅以0.029秒的極微弱差距領先隊友皮亞斯特利。

目前，車手榜上諾里斯（408）以12分的優勢領先韋斯達賓（396），而皮亞斯特利（392）則落後諾里斯16分。三位爭冠車手同時佔據了頭三位起步，令周日正賽充滿懸念。

韋斯達賓對排位賽的表現感到「無比開心」，並形容這場決戰充滿張力，與他2021年在此奪得首個總冠軍時的感覺相似。

「能排在第一，我感到無比開心，我們唯一能做的就是盡力發揮賽車的一切潛能。當必須表現的壓力來臨時，我享受其中。」

諾里斯在首輪只跑出第三，但在第二輪將差距縮小了一半以上，最終獲得第二。他承認車隊速度不夠：「恭喜Max（韋斯達賓）做得很好。我們已經竭盡所能，我對自己的那一圈感到相當滿意。」他補充：「對於在賽季煞科戰未能奪得首名出賽感到失望，但今天我們不夠快。明天我們必須做到。我仍然想贏，這將是我們的目標。」

皮亞斯特利同樣對自己的表現感到滿意，他表示：「最後一圈跑得非常好，已經發揮了全部潛能。今天我們速度不夠，但這將為明天帶來一場非常精彩的比賽。」

平治的佐治羅素將在第四位起步，是唯一一位可能對頭三位形成威脅的非爭冠車手。另外，法拉利的咸美頓則經歷了又一個慘淡的周末，他在排位賽首節即被淘汰，將以第16位起步。

對於積分領先的諾里斯而言，形勢相對簡單：只要他能在正賽中躋身三甲（P1、P2 或 P3），無論兩位對手成績如何，他都將鎖定個人職業生涯首個總冠軍。相反，韋斯達賓若想贏得個人第五冠，勢必要奪得分站冠軍，且諾里斯排名第四或更低。

F1車手總冠軍爭奪戰詳細條件分析

諾里斯 408 分

1. 阿布札比站躋身三甲（15+），不用理會其他人成績；或

2. 相對失分不超過12分（韋斯達賓）和16分（皮亞斯特利），詳見下文。



韋斯達賓 396分

1. 阿布札比站贏得冠軍（25），諾里斯排第四（12）或更低；或

2. 阿布札比站獲亞軍（18），諾里斯排第八（4）或更低，皮亞斯特利沒有獲得冠軍（25）；或

3. 阿布札比站獲季軍（15），諾里斯排第九（2）或更低，皮亞斯特利沒有獲得冠軍（25）。



皮亞斯特利 392分

1. 阿布札比站贏得冠軍（25），且諾里斯排名第六（8）或更低；或

2. 阿布札比站獲亞軍（18），諾里斯排第十（1）或更低，韋斯達賓排第四（12）或更低。

