WTT香港總決賽｜黃鎮廷杜凱琹激戰飲恨　第四局大勝11：1也徒勞

星期五晚上的紅磡香港體育館十分熱鬧，逾9成入場欣賞主場港隊組合黃鎮廷／杜凱琹，在WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025）混雙小組賽挑戰中國的巴黎奧運金牌組合王楚欽／孫穎莎，戰情相當激烈，「黃杜配」第四局大勝11：1追平，決勝局一度力追至「刁時」，即使最終飲恨仍打出鬥志。

今仗或許是黃杜配挑戰「莎頭組合」最接近勝利的一次，面對僅負難免有遺憾，杜凱琹直言今仗發揮比預期好，「最後一場在香港出戰，像是用生命打球，好多極限球。」



黃鎮廷／杜凱琹周五晚上紅館再登場。（夏家朗攝）

在WTT香港總決賽混雙陷入「死亡之組」的香港組合黃鎮廷／杜凱琹，首戰不敵世界第一的林詩棟／蒯曼後，第二仗與印度組合打足5局，驚險取得首勝，一勝一負力保出線希望，今晚挑戰王楚欽／孫穎莎。

黃鎮廷／杜凱琹對「莎頭組合」被編排在周五晚頭場、晚上6時開賽，開賽前紅館外聚集不少「莎頭」球迷，手持應援物準備入場，紅館看台坐無虛席，逾9成球迷入場欣賞今場。每當有王楚欽／孫穎莎的賽事，歡呼聲少不了，聲勢比香港球迷更浩大，彷彿變成「莎頭」的主場。

「莎頭組合」在內地極受歡迎，紅館一下子變成他們的主場。（夏家朗攝）

過往9次交手，「黃杜配」未曾擊敗「莎頭組合」，在對方身上取得兩局已是最接近勝利的一次，這對香港組合希望在紅館主場取得突破。黃杜配首局曾領先7：4，即使被追成7：7，他們以11：9先下一城，這對中國組合回敬兩局，以11：5及11：4反超前。

黃杜配未有自亂陣腳，第四局多板相持球不落下風，加上「莎頭」失誤較多，黃杜配一度大幅領先7：0，最後大勝11：1追成平手。賽事進入決勝局，黃杜配處於下風，曾落後3：6，力追至7：7後再被拉開至7：10。面對3個「Match Point」，黃杜配再次展示韌力，連救3分追成10：10，可惜連失兩分，激戰5局以2：3飲恨。

黃鎮廷與杜凱琹今仗表現出色。（夏家朗攝）

與奧運冠軍組合激戰5局，黃鎮廷坦言已有突破，「面對如此強勁的對手，今場我們大膽嘗試更多少用的戰術，融合到我們本身的打法中，加上逼到他們打決勝局，這也算是突破。」

距離勝仗只差一點，阿廷難免有點遺憾，確信未來可以繼續挑戰強敵，「作為運動員，輸波當然有點遺憾，即使今場落敗，不代表我們未來繼續輸，今仗無疑增強我與阿杜（杜凱琹）的信心，就算面對實力如此強頑的對手，我們還是有競爭力的，我們可以做得更好。」

黃鎮廷／杜凱琹今仗面對「莎頭組合」也大膽運用不同戰術。（夏家朗攝）

在「莎頭組合」身上取得兩局，杜凱琹盛讚拍檔今場發揮出色，「廷哥（黃鎮廷）今場在發動及進攻上都給予對手很大威脅，第四局我前5分像是沒有碰過球就得分了。」阿杜認為表現比預期更好：「自己把今場當成在香港（總決賽）的最後一仗，今場用生命在打球，很多極限球，打到趴在地上，表現比我想像中更出色。」阿杜希望保持這種心態，面對未來每一場賽事。