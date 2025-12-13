WTT香港總決賽︱王楚欽4強大戰莫利加特　男單8強/晉級形勢一覽

王楚欽在WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025）雙線出戰，這位世界排名第一球手，男單16強面對日本18歲小將松島輝空驚濤駭浪下絕地反勝，賽後坦言「感覺自己確實已到了極限」。

不過他周五（12日）在8強面對法國「眼鏡兄」阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）時狀態上佳，局數4：1擊敗對手，贏得相對輕鬆。



WTT香港總決賽︱王楚欽率先晉級男單四強。（資料圖片／夏家朗攝）

WTT香港總決賽．男單︱王楚欽挫阿歷斯勒邦率先入四強

有別上場對松島輝空，頭號種子王楚欽今場甫開賽已展現「世一」實力，首局由5：2開始一路拉開，先贏11：6；次局優勢更明顯，中段已拋離7：2，並以11：4再贏一局。

第三局初段戰成3：3後，王楚欽再拉開至7：3，阿歷斯勒邦落後6：10時連追3分，但還是由王楚欽再得一分贏11：9。落後至0：3的阿歷斯勒邦，第四局力戰下以11：8「破蛋」。明顯技高一籌的王楚欽，第五局施展王者本色，開局已領先4：0，終以11：4輕鬆再勝一局，打了36分鐘便以4：1勝出，率先晉級四強。

WTT香港總決賽︱男單8強戲碼

王楚欽（中國） 4：1 勝 阿歷斯勒邦（法國）

林昀儒（中華台北）2：4負 莫利加特（瑞典）

張本智和（日本） Vs 菲歷斯勒邦（法國）

林詩棟（中國） Vs 向鵬（中國）



WTT香港總決賽．男單︱八強／四強形勢

身為頭號種子的王楚欽身處上線，他晉級後準決賽對手會是今晚「六角戰士」莫利加特（Truls Möregårdh）對台灣球手林昀儒的勝方。結果莫利加特在落後兩局下「蘇醒」，連贏4局反勝林昀儒，王楚欽會在4強大戰莫利加特。

男單下線形勢或更激烈，周六下午上演的8強戰先由日本球手張本智和大戰「眼鏡弟」菲歷斯勒邦（Félix Lebrun）。菲歷斯在16強淘汰來自巴西的3號種子卡達雲奴（Hugo Calderano），他過去2年5次與張本智和交手全數勝出，最近一次是本月初的混合團體世界盃，當時菲歷斯以3：0輕取張本智和。

繼而是世界排名第二的林詩棟與向鵬合演一場「國乒內訌」，以實力和狀態估計林詩棟會較世界排名11的向鵬秤先。假如林詩棟順利晉級，便要跟菲歷斯勒邦或張本智和爭入決賽。

WTT香港總決賽︱王楚欽4強會遇上莫利加特。（資料圖片／夏家朗攝）

WTT香港總決賽．男單︱八強／四強賽果賽程

周五（12日） 男單8強賽果

12:55 王楚欽（中國） 4：1 勝 阿歷斯勒邦（法國）

19:55 林昀儒（中華台北）2：4負 莫利加特（瑞典）



周六（13日） 男單8強賽程

14:40 張本智和（日本） Vs 菲歷斯勒邦（法國）

15:25 林詩棟（中國） Vs 向鵬（中國）



男單4強

王楚欽（中國）Vs 莫利加特（瑞典）

張本智和（日本）／菲歷斯勒邦（法國）Vs 林詩棟（中國）／向鵬（中國）



WTT香港總決賽︱直播資訊

WTT香港總決賽2025在翡翠台（81台）和TVB Plus（82台）播出，同時在TVB的OTT串流平台 myTV SUPER 同步播放。

官方公布賽事播放節目表：https://programme.tvb.com。

TVB Plus（82台）於早上11時起播放第一節賽事，晚上6時起播放第二節賽事，串流平台myTV SUPER（直播連結）則全日直播所有場次。