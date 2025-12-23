英超︱利物浦前鋒伊沙克證實骨折　手術後需長唞延續災難賽季

瑞典前鋒伊沙克（Alexander Isak）今夏以1.25億英鎊從紐卡素加盟英超冠軍球隊利物浦，想不到原應是事業更上層樓的新一頁，卻換來噩夢連場。

他為離隊與舊東家鬧翻、罷操，不止得罪所有紐卡素球迷，一段時間無法隨一隊操練而狀態低迷，成功轉投利物浦後遲遲交不出表現，加上持續受傷患困擾，令情況雪上加霜。周六對熱刺一仗，後備上陣即取得入球，卻在射門一刻遭對手守將雲迪雲以「鉸剪腳」夾跌，無法慶祝入球，更要即時退場。利物浦會方證實，伊沙克就今次傷患左腳骨折，足踝亦受創，並已經完成手術，面臨一段長時間休戰。



利物浦前鋒伊沙克對熱刺取得入球一刻，遭對手守將雲迪雲以「鉸剪腳」夾跌重創。（路透社）

利物浦：伊沙克已完成手術 治理左足足踝傷患及小腿骨折

利物浦指出伊沙克「已成功完成手術」，以治理「足踝傷患，同時包括小腿腓骨骨折」，說明雲迪雲這次「鉸剪腳」導致他左足兩處受創。紅軍並未列明伊沙克歸隊日期，惟這程度的傷患，保守估計也要避戰3個月或以上。

對熱刺一仗，主帥史諾把他列作後備。守將巴特利半場傷出，以伊沙克入替。瑞典人在56分鐘即接應域斯的妙傳，乖巧入楔把皮球送入網窩。可是他出腳後，遲了一步的熱刺守將雲迪雲雙腳夾跌伊沙克。他痛苦倒地，無法慶祝入球，在醫護人員扶離場，經軍醫治理後，無法返回球場作賽，後備入替僅11分鐘，便要被換走。諷刺的是，危險使出「鉸剪腳」的雲迪雲並未受到任何懲罰，連黃牌也沒有。

利物浦證實伊沙克左腳骨折，足踝亦受創，並已經完成手術，面臨一段長時間休戰。（路透社）

今夏破紀錄1.25億英鎊加盟 延續災難新一章

伊沙克加盟後受傷患及狀態影響，9月加盟至今僅在各項賽事16次上陣，攻入3球。他在9月17日歐聯賽事對馬德里體育會首次為利物浦上陣，便取得入球，助紅軍贏2：1，可是自此之後受狀態及傷患問題雙重打擊，今次左足重創，為他加盟紅軍後的災難賽季添上不幸新一章。

利物浦在聲明中稱，「伊沙克現已開始在球會訓練基地開始復康治療，但他何時歸隊目前並未定下時間表」。這種說法一般都不是好消息，足球球會對各種傷患大致都有歸隊日期，一般外傷短則數日到數星期，肌肉、後大腿筋等常見問題大致為4至8星期，再嚴重的情況才會用「時間未定」。伊沙克今次骨折同時加上足踝重創，問題可能較複雜，從如此快便進行手術，足見程度相當嚴重，估計至少要養傷3個月上，連同操起狀態，要休息半年亦不出奇，今個球季恐怕或要報銷。