乒乓｜姚鈞濤闖WTT阿曼挑戰賽正賽圈　男雙世一黃鎮廷三線出擊

香港乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹揚威多哈後，今日（21日）轉赴阿曼出戰WTT挑戰賽，再爭殊榮，而「黃杜配」更一日三賽。另外，港將姚鈞濤在男單外圍賽與中國球手徐海東激戰五局取勝，獲得正賽圈席位。



乒乓男單港將姚鈞濤在WTT挑戰賽阿曼站外圍賽中，小組賽脫穎而出，與中國的徐海東爭奪正賽席位。姚鈞濤首局先輸7：11，及後連贏兩局，第四局一度出現「Match Point」惜這名港將未能把握，以10：12打成平手，姚鈞濤決勝局由頭帶到尾，大勝11：3奠勝，取得正賽圈資格。

女子組方面，蘇籽童對中國的姚睿軒，這名16歲小將以11：6﹑9：11﹑11：8﹑11：8擊敗對手，同樣獲得正賽席位。

姚鈞濤取得WTT挑戰賽阿曼站正賽席位。（WTT Facebook）

黃鎮廷／杜凱琹在阿曼站再出擊。（WTT Facebook）

早前揚威多哈的黃鎮廷／杜凱琹，今站以混雙頭號種子身份出戰阿曼站，首圈鬥法國組合。「黃杜配」同樣十分忙碌，一日三賽，男雙世界第一的黃鎮廷／陳顥樺出擊，最後男單出戰，黃鎮廷三個對手不約而同是法國球手。

杜凱琹在女雙夥拍吳詠琳，與俄羅斯的中立組合爭晉級，阿杜女單首圈遇上中國球手徐奕。

WTT挑戰賽阿曼站港隊首圈賽程（香港時間）



下午3:00 混雙 黃鎮廷／杜凱琹 對 Thibault Poret／Charlotte Lutz（法國）

下午3:35 混雙 姚鈞濤／吳詠琳 對 Abdullah Yigenler／Ece Harac（土耳其）

晚上6:30 男雙 黃鎮廷／陳顥樺 對 Thibault Poret／Esteban Dorr（法國）

晚上7:05 女雙 杜凱琹／吳詠琳 對 Elizabet Abraamian／Vlada Voronina（俄羅斯）

晚上9:00 男雙 何鈞傑／關文皓 對 Noshad Alamiyan／Navid Shams（伊朗）

晚上9:35 男雙 林兆恒／姚鈞濤 對 林詩棟／黃友政（中國）

晚上10:45 女單 蘇籽童 對 何卓佳（中國）

晚上11:20 男單 黃鎮廷 對 Lilian Bardet（法國）

晚上11:20 女單 杜凱琹 對 手徐奕（中國）

晚上11:55 男單 姚鈞濤 對 Patrick Franzika（德國）

